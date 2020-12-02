ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Шмыгаль допускает назначение министра энергетики до конца года

Киев, Среда 02 декабря 2020 20:53
Шмыгаль допускает назначение министра энергетики до конца года
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Кабинете министров Украины может появиться полноценный руководитель Министерства энергетики еще до конца 2020 года. На сегодня в правительстве выбирают подходящую кандидатуру.

Об этом в интервью "Журналу Корреспондент" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, пока нет шорт-листа кандидатов.

"Есть лонг-лист, в котором присутствуют все действующие замы, и у каждого из них сохраняются шансы занять должность министра. Конечно, будем смотреть и на кандидатов со стороны. Но их круг довольно узок. Это должны быть действительно высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что кандидатуру в Раду будут подавать. До конца года в этом направлении будут сделаны "определенные шаги".

Напомним, 20 ноября на внеочередном заседании правительства Ольгу Буславец уволили, а исполняющим обязанности министра энергетики назначили Юрия Бойко.

Он уже анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, соответствующее решение будет принято в ближайшее время. По его словам, это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика энергетикаминистрДенис Шмыгаль

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь