Шмыгаль допускает назначение министра энергетики до конца года

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Кабинете министров Украины может появиться полноценный руководитель Министерства энергетики еще до конца 2020 года. На сегодня в правительстве выбирают подходящую кандидатуру.

Об этом в интервью "Журналу Корреспондент" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, пока нет шорт-листа кандидатов.

"Есть лонг-лист, в котором присутствуют все действующие замы, и у каждого из них сохраняются шансы занять должность министра. Конечно, будем смотреть и на кандидатов со стороны. Но их круг довольно узок. Это должны быть действительно высококлассные специалисты, способные вести правильную политику в энергосекторе", - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что кандидатуру в Раду будут подавать. До конца года в этом направлении будут сделаны "определенные шаги".

Напомним, 20 ноября на внеочередном заседании правительства Ольгу Буславец уволили, а исполняющим обязанности министра энергетики назначили Юрия Бойко.

Он уже анонсировал рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей, соответствующее решение будет принято в ближайшее время. По его словам, это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок.