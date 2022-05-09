Шмыгаль о дефиците на АЗС: во время войны могут быть форс-мажоры

"Сейчас мы завозим бензин и дизельное топливо, стратегия у нас есть. Но сейчас у нас осталась только западная граница, и логистика очень усложнилась. Фактически нет Кременчугского НПЗ, который брал на себя центральную и восточную Украину в логистическом обеспечении. Логистическое плечо теперь сформировалось на западной границе, куда нефтепродукты попадают из европейских портов, фактически обеспечивая всю территорию Украины", - пояснил он.

Глава правительства отметил, что из-за этого логистика поставок горючего очень изменилась и, как следствие, очень усложнилась и подорожала. А это, по его словам, может привести к подорожанию для потребителей.

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим, сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться",- подчеркнул премьер.

Как рассказал Шмыгаль, сейчас власть работает над тем, что наверстать дефицит горючего. В частности, ведутся переговоры с оптовыми поставщиками и ввозится достаточное количество горючего в Украину.

"Думаю, что в ближайшее время, как и обещало Министерство экономики, ситуация исправится. Это не значит, что во время войны не может быть форс-мажоров. Могут быть, надо быть сознательными по этому поводу, спокойно к этому относиться, не паниковать", - резюмировал он.