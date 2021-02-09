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Шмыгаль в Брюсселе обсудит, как ускорить вступление Украины в НАТО

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 11:57
Шмыгаль в Брюсселе обсудит, как ускорить вступление Украины в НАТО Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с правительственной делегацией отправляется в Брюссель на переговоры с европейскими институциями. Также будет встреча с руководством НАТО, на которой обсудят, как ускорить вступление в альянс.

Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30".

По его словам, в следующие три дня правительственная команда будет работать в Брюсселе с Еврокомиссией и Европарламентом, запланирован Совет ассоциации Украина-ЕС.

"Конечно, будут переговоры и с евроатлантическими структурами, с Североатлантическим альянсом, с руководителями… касательно вступления Украины в НАТО и ускорения этих процессов", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран заявил, что первый этап реформы Вооруженных сил Украины существенно приблизил армию к совместимости с НАТО.

Отметим, действующий посол Украины в США Владимир Ельченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что главными направлениями сотрудничества Киева и Вашингтона остаются военное и экономическое. Также речь идет о политической поддержке в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.

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Новости Украины Политика НАТО Денис Шмыгаль
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