Шмигаль зробив заяву щодо запасів газу на зиму

Україні вистачить власних запасів газу на цю зиму. Імпорт палива протягом опалювального сезону не планується.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів", - сказав він.

За його словами, запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ.

"При цьому, формуючи запаси, ми врахували й потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації", - додав прем’єр.

Шмигаль повідомив, що це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли використовується лише український газ.

Запаси газу

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україні почався опалювальний сезон. Відбір газу з підземних сховищ почався з 1 листопада.

Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу з підземних сховищ. Цього року "Нафтогаз" розраховував приблизно на такі ж показники.

"Нафтогаз України" планував накопичити 13,2 млрд кубометрів газу у сховищах до опалювального сезону. Офіційних даних що обсягів на сьогодні немає.

МВФ прогнозував, що Україні доведеться імпортувати близько 3 млрд кубометрів газу.

Цього року іноземні трейдери менш охоче зберігають газ у ПСГ України через російські обстріли. Аналітики не виключають, в Україні цього року виникне дефіцит газу.