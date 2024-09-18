Шмигаль відповів на петицію про звання Героя України для Фаріон

Петиція щодо присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно) буде розглянута на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки України вже у цьому місяці. Необхідну кількість підписів вона набрала ще 5 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну відповідь на петицію прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У своїй відповіді він зазначив, що звання "Герой України" присвоюють громадянам, які здійснили визначний геройський вчинок або визначне трудове досягнення. Однак прем'єр-міністр України зауважив, що висувати людину на присвоєння цього звання, у тому числі посмертно, мають за місцем роботи. Він нагадав, що це було раніше затверджено Указом президента "Про звання Герой України".

Однак також відомо, що органи державної влади, зокрема Міністерство освіти і науки України, можуть надсилати відповідні подання президентові. Голова держави має повноваження присвоїти звання Героя України власним указом.

Шмигаль додав, що цю пропозицію буде розглянуто у вересні на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки України.

Петиція про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно)

Петиція була зареєстрована після вбивства мовознавиці у Львові в липні 2024 року. Її ініціатором став Михайло Шевелюк.

Фаріон займалася не лише наукою. Вона була громадською діячкою та депутаткою.

Петиція швидко набрала понад 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду урядом. Підтримка цієї ініціативи пов'язана з активною громадською позицією Фаріон та її внеском у розвиток української мовної політики, а також із вшануванням її пам'яті як борця за українську ідентичність.