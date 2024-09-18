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Шмигаль ответил на петицию о звании Героя Украины для Фарион

Среда 18 сентября 2024 16:36
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Шмигаль ответил на петицию о звании Героя Украины для Фарион Фото: Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Петиция о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины (посмертно) будет рассмотрена на заседании наградной комиссии Министерства образования и науки Украины уже в этом месяце. Необходимое количество подписей она набрала еще 5 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный ответ на петицию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В своем ответе он отметил, что звание "Герой Украины" присваивают гражданам, совершившим выдающийся героический поступок или выдающееся трудовое достижение. Однако премьер-министр Украины отметил, что выдвигать человека на присвоение этого звания, в том числе посмертно, должны по месту работы. Он напомнил, что это было ранее утверждено Указом президента "О звании Герой Украины".

Однако также известно, что государственные органы, в частности, Министерство образования и науки Украины, могут присылать соответствующие представления президенту. Глава государства имеет полномочия присвоить звание Героя Украины собственным указом.

Шмигаль добавил, что это предложение будет рассмотрено в сентябре на заседании наградной комиссии Министерства образования и науки Украины.

Петиция о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины (посмертно)

Петиция была зарегистрирована после убийства языковеда во Львове в июле 2024 года. Ее инициатором стал Михаил Шевелюк.

Фарион занималась не только наукой. Она была общественным деятелем и депутатом.

Петиция быстро набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения правительством. Поддержка этой инициативы связана с активной общественной позицией Фарион и ее вкладом в развитие украинской языковой политики, а также с чествованием ее памяти как борца за украинскую идентичность.

Напомним, что правоохранители уже нашли юношу, подозреваемого в убийстве языковеда. Ему была избрана мера пресечения.

Подробнее о жизни Ирины Фарион - в материале РБК-Украина.

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Ирина Фарион
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