Шмигаль сказав, коли Росія почала новий енерготерор. І це не 21 вересня

"Ми розуміємо, що етап енергетичного терору в цей опалювальний сезон уже розпочався. Ми бачимо це за знищенням інфраструктури, виробництва, прокачки, зберігання пального. Ми бачимо це за першими ударами по регіональних підстанціях енергетичних в останні два тижні", - сказав Шмигаль.

Прем'єр спрогнозував, що ці атаки продовжуватимуться, але побудований захист: і активний у вигляді протиповітряної оборони, і пасивний - у вигляді спеціальних конструкцій. За його словами, цей захист "працює і продовжує посилюватися".

"Ми набагато більше підготовлені та сильніші, ніж були минулого року. Тому переконаний, що разом пройдемо цю складну зиму. Точно зима буде складна, точно не легша, але точно ми до неї готові краще, тому що ми розуміємо, до чого готується ворог і які загрози та виклики перед нами всіма стоять", - наголосив Шмигаль.

Масштабний обстріл України 21 вересня

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, російські терористи випустили по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. Сили протиповітряної оборони збили 38 з них, але у деяких регіонах були "прильоти".

"Укренерго" повідомило, що це була перша за останні пів року атака на енергетику. Зафіксовані пошкодження у Рівненській та Житомирській областях.

У Києві прямих влучань не було, але уламки збитих ракет впали у декількох районах. Відомо, що внаслідок атаки постраждали щонайменше сім осіб, кількох госпіталізували.

Детальніше про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня читайте у матеріалі РБК-Україна.