Шмигаль про повернення українців з-за кордону: про адмінзаходи не йдеться

"П’ятий пункт - це повернення українців з-за кордону. Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації", - сказав Шмигаль.

За його словами, н це працюють програми всередині країни, такі як "єВідновлення", "єОселя", гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу.

Кулеба закликав українців повернутися з-за кордону

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав громадян України, які виїхали з країни після початку повномасштабної війни, повернутися та допомогу захищати Батьківщину від російської агресії.

"Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому", - наголосив Кулеба.

За словами міністра, він розуміє, що деякі люди не можуть мати можливість повернутися через стан здоров'я чи інші обставини.

"Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися та допомогти Україні боротися та вижити своїм безпосереднім особистим внеском", - додав глава МЗС.

Варто зауважити, що всього з початку повномасштабного вторгнення з України виїхало понад 6 мільйонів громадян.