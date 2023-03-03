Шмыгаль назвал шаги по реформированию украинской таможни

Правительство подготовило план, включающий шесть элементов реформы, которые делают невозможным коррупционные проявления на таможне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"У правительства есть четкое понимание шагов, необходимых для реформирования Государственной таможенной службы", - подчеркнул Шмыгаль. По его словам, к элементам, которые делают невозможным коррупционные проявления на таможне, входят: общая база данных с Европейским Союзом;

увеличение пунктов пропуска и общий контроль;

ротация работников;

сканеры;

рискоориентированная система;

диджитализация и введение электронной очереди в пунктах пропуска.