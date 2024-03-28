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Шмигаль і Туск зустрінуться у Варшаві, обговорять кордон і не тільки

Фото: глава уряду Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, проведуть зустріч у Варшаві. Вони обговорять ситуацію на кордоні, а також інші питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TNV24.

Зустріч Шмигаля і Туска відбудеться у канцелярії прем’єр-міністра Польщі, де відбудуться консультації двох сторін.

Як зазначають польські ЗМІ, на зустрічі йтиметься не лише про ситуацію в сільському господарстві та на польсько-українському кордоні, а й про спільне виробництво боєприпасів, енергетику та культуру.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Ян Грабець зазначив, що у "найпроблемніших сферах" із середи тривають переговори та зустрічі окремих польських та українських міністрів. Сьогодні, окрім очної зустрічі двох прем’єр-міністрів, також запланована зустріч делегацій обох урядів.

При цьому чиновник заявив, що не варто очікувати на прорив, наприклад, угоду про регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією між двома країнами.

 

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони почали висипати українське зерно. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно фермери розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Хоча на інших напрямках триває блокада.

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Дональд ТускПольщаДенис ШмигальКордон з Україною