Шмигаль - головний претендент на посаду посла в США: експерт пояснив політичну логіку

Заміна посла України в США Оксани Маркарової є цілком логічним кроком, особливо на тлі зміни адміністрації у Вашингтоні.

За його словами, заміна послів після зміни влади у країні - поширена практика.

"Я був радше здивований, що цього не сталося одразу після перемоги Дональда Трампа. Це часто роблять, щоб новий посол міг "по-свіжому" вибудовувати відносини з новою адміністрацією без упереджень", - пояснив він.

Серед факторів, які могли б підштовхнути до заміни, називають і напружені стосунки Маркарової з республіканцями ще під час виборчої кампанії у США. Хоча формальної провини за нею не було, республіканці звинувачували її у втручанні у вибори, зокрема це озвучував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Водночас Несвітайлов визнав професіоналізм Маркарової: вона багато зробила для українсько-американських відносин і є сильним дипломатом. Проте, попри всі логічні підстави для заміни, вона досі обіймає посаду посла, хоча Трамп уже пів року як президент.

"Цілком можливо, що це обговорювалося між Зеленським і Трампом. Але мені важко уявити ситуацію, коли хтось із них каже: "Знаєш, Володя, я б уже давно дав зброю, але мені Оксанка не подобається. Поміняй на Рустема чи Дениса - і допомога посиплеться", - саркастично зауважив експерт.

Хто є головним претендентом

Головним претендентом на посаду посла в США він вважає чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За словами джерел Несвітайлова, близьких до владних кіл, можливість призначення Шмигаля розглядається в контексті внутрішнього політичного переформатування. Його хочуть звільнити не за провали, а радше через близькість до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, з яким, за чутками, не все гаразд у голови ОП Андрія Єрмака.

"Шмигаля нема за що карати - він працював, не конфліктував, не відсвічував. Але звільнити треба. От і придумали "почесне заслання" - посол у США", - додав співрозмовник.

З огляду на те, що інші ключові дипломатичні напрямки, як-от Велика Британія чи Німеччина, вже зайняті, саме посада в США може стати логічним наступним кроком для прем'єра.

На думку Несвітайлова, ця потенційна рокіровка навряд чи має на меті перезавантаження українсько-американських відносин.

"Це вже давно не про дипломатію чи інституційні зв’язки. Це - політика й кулуарні рішення", - резюмував він.