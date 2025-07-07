Шмигаль - головний претендент на посаду посла в США: експерт пояснив політичну логіку
Заміна посла України в США Оксани Маркарової є цілком логічним кроком, особливо на тлі зміни адміністрації у Вашингтоні.
Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.
За його словами, заміна послів після зміни влади у країні - поширена практика.
"Я був радше здивований, що цього не сталося одразу після перемоги Дональда Трампа. Це часто роблять, щоб новий посол міг "по-свіжому" вибудовувати відносини з новою адміністрацією без упереджень", - пояснив він.
Серед факторів, які могли б підштовхнути до заміни, називають і напружені стосунки Маркарової з республіканцями ще під час виборчої кампанії у США. Хоча формальної провини за нею не було, республіканці звинувачували її у втручанні у вибори, зокрема це озвучував спікер Палати представників Майк Джонсон.
Водночас Несвітайлов визнав професіоналізм Маркарової: вона багато зробила для українсько-американських відносин і є сильним дипломатом. Проте, попри всі логічні підстави для заміни, вона досі обіймає посаду посла, хоча Трамп уже пів року як президент.
"Цілком можливо, що це обговорювалося між Зеленським і Трампом. Але мені важко уявити ситуацію, коли хтось із них каже: "Знаєш, Володя, я б уже давно дав зброю, але мені Оксанка не подобається. Поміняй на Рустема чи Дениса - і допомога посиплеться", - саркастично зауважив експерт.
Хто є головним претендентом
Головним претендентом на посаду посла в США він вважає чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За словами джерел Несвітайлова, близьких до владних кіл, можливість призначення Шмигаля розглядається в контексті внутрішнього політичного переформатування. Його хочуть звільнити не за провали, а радше через близькість до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, з яким, за чутками, не все гаразд у голови ОП Андрія Єрмака.
"Шмигаля нема за що карати - він працював, не конфліктував, не відсвічував. Але звільнити треба. От і придумали "почесне заслання" - посол у США", - додав співрозмовник.
З огляду на те, що інші ключові дипломатичні напрямки, як-от Велика Британія чи Німеччина, вже зайняті, саме посада в США може стати логічним наступним кроком для прем'єра.
На думку Несвітайлова, ця потенційна рокіровка навряд чи має на меті перезавантаження українсько-американських відносин.
"Це вже давно не про дипломатію чи інституційні зв’язки. Це - політика й кулуарні рішення", - резюмував він.
Що передувало
За даними джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський готує заміну посла у США. Серед кандидатів - люди, які вже були в контакті з американцями і дали результати.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Раніше Bloomberg повідомило, що Зеленський обговорив заміну чинного посла у США під час своєї телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Агентство назвало тих самих кандидатів на посаду посла.
Нагадаємо, Маркарова є послом України у США з лютого 2021 року. Обіймала посаду міністра фінансів України з червня 2018 року по березень 2020 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.