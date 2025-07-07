ua en ru
Пн, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шмигаль - головний претендент на посаду посла в США: експерт пояснив політичну логіку

Понеділок 07 липня 2025 19:20
UA EN RU
Шмигаль - головний претендент на посаду посла в США: експерт пояснив політичну логіку Фото: Денис Шмигаль та Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Заміна посла України в США Оксани Маркарової є цілком логічним кроком, особливо на тлі зміни адміністрації у Вашингтоні.

Таку думку в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

За його словами, заміна послів після зміни влади у країні - поширена практика.

"Я був радше здивований, що цього не сталося одразу після перемоги Дональда Трампа. Це часто роблять, щоб новий посол міг "по-свіжому" вибудовувати відносини з новою адміністрацією без упереджень", - пояснив він.

Серед факторів, які могли б підштовхнути до заміни, називають і напружені стосунки Маркарової з республіканцями ще під час виборчої кампанії у США. Хоча формальної провини за нею не було, республіканці звинувачували її у втручанні у вибори, зокрема це озвучував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Водночас Несвітайлов визнав професіоналізм Маркарової: вона багато зробила для українсько-американських відносин і є сильним дипломатом. Проте, попри всі логічні підстави для заміни, вона досі обіймає посаду посла, хоча Трамп уже пів року як президент.

"Цілком можливо, що це обговорювалося між Зеленським і Трампом. Але мені важко уявити ситуацію, коли хтось із них каже: "Знаєш, Володя, я б уже давно дав зброю, але мені Оксанка не подобається. Поміняй на Рустема чи Дениса - і допомога посиплеться", - саркастично зауважив експерт.

Хто є головним претендентом

Головним претендентом на посаду посла в США він вважає чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. За словами джерел Несвітайлова, близьких до владних кіл, можливість призначення Шмигаля розглядається в контексті внутрішнього політичного переформатування. Його хочуть звільнити не за провали, а радше через близькість до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, з яким, за чутками, не все гаразд у голови ОП Андрія Єрмака.

"Шмигаля нема за що карати - він працював, не конфліктував, не відсвічував. Але звільнити треба. От і придумали "почесне заслання" - посол у США", - додав співрозмовник.

З огляду на те, що інші ключові дипломатичні напрямки, як-от Велика Британія чи Німеччина, вже зайняті, саме посада в США може стати логічним наступним кроком для прем'єра.

На думку Несвітайлова, ця потенційна рокіровка навряд чи має на меті перезавантаження українсько-американських відносин.

"Це вже давно не про дипломатію чи інституційні зв’язки. Це - політика й кулуарні рішення", - резюмував він.

Що передувало

За даними джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський готує заміну посла у США. Серед кандидатів - люди, які вже були в контакті з американцями і дали результати.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше Bloomberg повідомило, що Зеленський обговорив заміну чинного посла у США під час своєї телефонної розмови з президентом Дональдом Трампом 4 липня. Агентство назвало тих самих кандидатів на посаду посла.

Нагадаємо, Маркарова є послом України у США з лютого 2021 року. Обіймала посаду міністра фінансів України з червня 2018 року по березень 2020 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Денис Шмигаль Дипломатичні відносини
Новини
РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки
РФ вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури в Сумській області: які наслідки
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського