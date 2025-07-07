Шмыгаль - главный претендент на должность посла в США: эксперт объяснил политическую логику

Замена посла Украины в США Оксаны Маркаровой является вполне логичным шагом, особенно на фоне смены администрации в Вашингтоне.

По его словам, замена послов после смены власти в стране - распространенная практика.

"Я был скорее удивлен, что этого не произошло сразу после победы Дональда Трампа. Это часто делают, чтобы новый посол мог "по-свежему" выстраивать отношения с новой администрацией без предубеждений", - пояснил он.

Среди факторов, которые могли бы подтолкнуть к замене, называют и напряженные отношения Маркаровой с республиканцами еще во время избирательной кампании в США. Хотя формальной вины за ней не было, республиканцы обвиняли ее во вмешательстве в выборы, в частности это озвучивал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В то же время Несвитайлов признал профессионализм Маркаровой: она много сделала для украинско-американских отношений и является сильным дипломатом. Однако, несмотря на все логические основания для замены, она до сих пор занимает должность посла, хотя Трамп уже полгода как президент.

"Вполне возможно, что это обсуждалось между Зеленским и Трампом. Но мне трудно представить ситуацию, когда кто-то из них говорит: "Знаешь, Володя, я бы уже давно дал оружие, но мне Оксанка не нравится. Поменяй на Рустема или Дениса - и помощь посыплется", - саркастически заметил эксперт.

Кто является главным претендентом

Главным претендентом на должность посла в США он считает действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. По словам источников Несвитайлова, близких к властным кругам, возможность назначения Шмыгаля рассматривается в контексте внутреннего политического переформатирования. Его хотят уволить не за провалы, а скорее из-за близости к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, с которым, по слухам, не все в порядке у главы ОП Андрея Ермака.

"Шмыгаля не за что наказывать - он работал, не конфликтовал, не отсвечивал. Но уволить надо. Вот и придумали "почетную ссылку" - посол в США", - добавил собеседник.

Учитывая то, что другие ключевые дипломатические направления, такие как Великобритания или Германия, уже заняты, именно должность в США может стать логичным следующим шагом для премьера.

По мнению Несвитайлова, эта потенциальная рокировка вряд ли имеет целью перезагрузку украинско-американских отношений.

"Это уже давно не о дипломатии или институциональных связях. Это - политика и кулуарные решения", - резюмировал он.