Шмигаль у Бухаресті обговорить із румунським колегою транзит українського зерна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув у п'ятницю, 18 серпня, до Бухареста, де зустрінеться зі своїм румунським колегою Марчелом Чолаку. Сторони планують обговорити, зокрема, транзит українського зерна через Румунію.

Про це розповів прем'єр-міністр Румунії перед початком засідання уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Сьогодні важливий день, бо у нас перебуває з офіційним візитом прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Обговоримо питання регіональної безпеки, наші можливості щодо транзиту українського зерна для забезпечення продовольчої безпеки та питання захисту румунських фермерів та дотримання прав наших меншин в Україні", - розповів Чолаку.

Експорт українського зерна

Україна є одним із провідних світових експортерів зерна, а Росія наражає на нападки на її сільськогосподарську та портову інфраструктуру після того, як відмовилася розширити зерновий коридор, створений рік тому за посередництва ООН і Туреччини. Нападів зазнали внутрішні дунайські порти Рені та Ізмаїл.

До виходу Росії із "зернової угоди" на дунайські порти припадало близько чверті українського експорту зерна. Зерно вантажиться на баржі, вирушає вниз річкою через територіальні води Румунії, яка є членом Європейського союзу і НАТО, і далі - з румунського чорноморського порту Констанца.

Раніше повідомлялося, що Румунія найближчими місяцями має намір подвоїти щомісячний обсяг транзиту українського зерна у свій флагманський чорноморський порт Констанца до 4 млн тонн, особливо через річку Дунай.