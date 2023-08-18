Шмыгаль в Бухаресте обсудит с румынским коллегой транзит украинского зерна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в пятницу, 18 августа, в Бухарест, где встретится со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку. Стороны планируют обсудить транзит украинского зерна через Румынию.

Об этом рассказал премьер-министр Румынии перед началом заседания правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"Сегодня важный день, потому что у нас находится с официальным визитом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Обсудим вопросы региональной безопасности, наши возможности по транзиту украинского зерна для обеспечения продовольственной безопасности и вопроса защиты румынских фермеров и соблюдения прав наших меньшинств в Украине", - рассказал Чолаку.

Экспорт украинского зерна

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна, а Россия подвергает нападкам ее сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру после того, как отказалась расширить зерновой коридор, созданный год назад при посредничестве ООН и Турции. Нападения подверглись внутренним дунайским портам Рени и Измаил.

До выхода России из "зернового соглашения" на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Зерно грузится на баржи, отправляется вниз по реке через территориальные воды Румынии, которая является членом Европейского союза и НАТО, и далее - из румынского черноморского порта Констанца.

Ранее сообщалось, что Румыния в ближайшие месяцы намерена удвоить ежемесячный объем транзита украинского зерна в свой флагманский черноморский порт Констанца до 4 млн тонн, особенно через реку Дунай.