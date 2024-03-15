Шмигаль анонсував запуск ще двох індустріальних парків в Україні

"Сьогодні ухвалюємо рішення про започаткування ще двох нових індустріальних парків", - сказав Шмигаль.

Як розповів премєр, перший парк розташований у Рівненській області. Це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму більш ніж 1 млрд гривень.

Другий індустріальний парк буде у Львівській області. Спеціалізація - переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції - більше 2 млрд гривень. Очікується створення більш ніж 2 тисяч нових робочих місць.

"За останні пів року ми бачимо непоганий прогрес у створення нових індустріальних парків. Цього року заклали в бюджеті 1 млрд гривень для їх розвитку", - додав Шмигаль.

Кількість індустріальних парків в Україні зростає

Нагадаємо, у травні 2023 року ми повідомляли, що в Україні побудували новий індустріальний парк під назвою "Долина Стрий", який з'явиться на території сформованого ще за радянських часів промислового району міста Стрий у Львівській області. Вартість проекту 750 млн гривень, а нових робочих місць з'явиться близько 700.

За інформацією прес-служби Верховної ради, індустріальний парк створено за ініціативою Стрийської міської ради терміном на 30 років.

Цікаво, що кількість таких парків зростає щороку. Так, "Долина Стрий" став 62 індустріальним парком в Реєстрі індустріальних парків. Лише минулого року до Реєстру індустріальних парків було включено 9 парків.

Адже пріоритет на переробну промисловість - це один з напрямків діяльності для майбутнього України.