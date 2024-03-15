ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шмигаль анонсував запуск ще двох індустріальних парків в Україні

П'ятниця 15 березня 2024 17:18
UA EN RU
Шмигаль анонсував запуск ще двох індустріальних парків в Україні Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні запрацюють ще два індустріальні парки - у Рівненській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про започаткування ще двох нових індустріальних парків", - сказав Шмигаль.

Як розповів премєр, перший парк розташований у Рівненській області. Це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується створення 1400 робочих місць та інвестиції на суму більш ніж 1 млрд гривень.

Другий індустріальний парк буде у Львівській області. Спеціалізація - переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції - більше 2 млрд гривень. Очікується створення більш ніж 2 тисяч нових робочих місць.

"За останні пів року ми бачимо непоганий прогрес у створення нових індустріальних парків. Цього року заклали в бюджеті 1 млрд гривень для їх розвитку", - додав Шмигаль.

Кількість індустріальних парків в Україні зростає

Нагадаємо, у травні 2023 року ми повідомляли, що в Україні побудували новий індустріальний парк під назвою "Долина Стрий", який з'явиться на території сформованого ще за радянських часів промислового району міста Стрий у Львівській області. Вартість проекту 750 млн гривень, а нових робочих місць з'явиться близько 700.

За інформацією прес-служби Верховної ради, індустріальний парк створено за ініціативою Стрийської міської ради терміном на 30 років.

Цікаво, що кількість таких парків зростає щороку. Так, "Долина Стрий" став 62 індустріальним парком в Реєстрі індустріальних парків. Лише минулого року до Реєстру індустріальних парків було включено 9 парків.

Адже пріоритет на переробну промисловість - це один з напрямків діяльності для майбутнього України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль індустріальний парк
NEWS
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США