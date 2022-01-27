Шквалы, мокрый снег и гололедица: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 27 января почти по всей территории Украины будет идти мокрый снег, а на Западе - с дождем. Также в стране ожидаются шквалы до 25 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в западных, днем и в северных и местами центральных областях будет идти небольшой мокрый снег, а на западе с дождем. На остальной территории без существенных осадков.
Вместе с тем синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер днем в западных областях местами составит 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/сек.
Температура воздуха составлять:
Сегодня в столице ночью без существенных осадков, а днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Днем -1 + 1 градусов, а ночью -5 -7.
Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы.