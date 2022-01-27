UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шквалы, мокрый снег и гололедица: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 января почти по всей территории Украины будет идти мокрый снег, а на Западе - с дождем. Также в стране ожидаются шквалы до 25 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных, днем и в северных и местами центральных областях будет идти небольшой мокрый снег, а на западе с дождем. На остальной территории без существенных осадков.

Вместе с тем синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер днем в западных областях местами составит 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/сек.

Температура воздуха составлять:

  • в западных областях днем 0 -2, а ночью от 0 до -5 градусов;
  • на севере страны днем -1 -6 градусов, ночью -5 -12;
  • в восточных областях -4 -6 градусов днем, а ночью -8 -12;
  • на юге страны днем от 0 до -2, а ночью -3 -5 градусов;
  • в центральных областях днем 0 -3 градуса, а ночью -4 -6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без существенных осадков, а днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Днем -1 + 1 градусов, а ночью -5 -7.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине