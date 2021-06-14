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Шквалы и град: грозовые дожди в Украине не отступают

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В украинских регионах будут шквалы, град и гроза.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Сегодня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди сегодня обойдут только Ровенскую область. Во всех остальных регионах будут грозовые дожди.

Ранее сообщалось, что погода в Украине серьезно испортится в понедельник, 14 июня. Синоптики прогнозируют похолодание на западе, грозы по всей стране, местами - с сильными дождями.

Напомним, в Косовском районе Ивано-Франковской области мальчик поскользнулся на камнях и упал в реку. Ребенка понесло вниз по течению.

Позже было найдено тело мальчика, которого понесло течением реки на Прикарпатье.

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