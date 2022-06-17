Шквальный ветер с градом и дождями: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди в западных, северных и местами центральных областях. Днем прогнозируют штормовой ветер и град.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в западных областях, днем местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской области кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
При этом в западных областях ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что днем при грозах ожидаются шквалы 15-20 м/с, а в отдельных районах град.
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +13 +15, а ночью +24 +26.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком снижение температуры и сильных грозах во многих областях.
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