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Шквальный ветер с градом и дождями: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня погода в Украине будет с грозовыми дождями, шквалами и градом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди в западных, северных и местами центральных областях. Днем прогнозируют штормовой ветер и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных областях, днем местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской области кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

При этом в западных областях ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что днем при грозах ожидаются шквалы 15-20 м/с, а в отдельных районах град.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +14, днем +23 +26 градусов;
  • на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +19 +24;
  • в восточных областях ночью +11 +13, днем +24 +26 градусов;
  • на юге страны ночью +13 +16 градусов, а днем +25 +27;
  • в центральных областях ночью +11 +13, днем +23 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +13 +15, а ночью +24 +26.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о резком снижение температуры и сильных грозах во многих областях.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр