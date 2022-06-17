Шквальный ветер с градом и дождями: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди в западных, северных и местами центральных областях. Днем прогнозируют штормовой ветер и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в западных областях, днем местами и в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской области кратковременный дождь и гроза. На остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

При этом в западных областях ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что днем при грозах ожидаются шквалы 15-20 м/с, а в отдельных районах град.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +12 +14, днем +23 +26 градусов;

на западе ночью +11 +15 градусов, а днем +19 +24;

в восточных областях ночью +11 +13, днем +24 +26 градусов;

на юге страны ночью +13 +16 градусов, а днем +25 +27;

в центральных областях ночью +11 +13, днем +23 +26 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. Столбики термометра днем покажут +13 +15, а ночью +24 +26.