Шквальний вітер із градом та дощами: прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні очікуються грозові дощі у західних, північних та подекуди центральних областях. Вдень прогнозують штормовий вітер та град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в західних областях, вдень місцями і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській області короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

При цьому в західних областях вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають, що вдень при грозах очікуються шквали 15-20 м/с, а в окремих районах град.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +14, вдень +23 +26 градусів;

на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +19 +24;

у східних областях вночі +11 +13, вдень +24 +26 градусів;

на півдні країни вночі +13 +16 градусів, а вдень +25 +27;

у центральних областях вночі +11 +13, вдень +23 +26 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +13 +15, а вночі +24 +26.