Шквальний вітер із градом та дощами: прогноз погоди на сьогодні
В Україні сьогодні очікуються грозові дощі у західних, північних та подекуди центральних областях. Вдень прогнозують штормовий вітер та град.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в західних областях, вдень місцями і у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській області короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
При цьому в західних областях вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають, що вдень при грозах очікуються шквали 15-20 м/с, а в окремих районах град.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +12 +14, вдень +23 +26 градусів;
- на заході вночі +11 +15 градусів, а вдень +19 +24;
- у східних областях вночі +11 +13, вдень +24 +26 градусів;
- на півдні країни вночі +13 +16 градусів, а вдень +25 +27;
- у центральних областях вночі +11 +13, вдень +23 +26 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометра вдень покажуть +13 +15, а вночі +24 +26.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про різке зниження температури та сильні грози в багатьох областях.
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