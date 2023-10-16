Шквали і похолодання: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні більшість регіонів накриють дощі. У Полтавській, Харківській та Сумській областях очікуються значні опади. У Карпатах дощ та мокрий сніг.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вранці та вдень в Україні шквальні пориви 15-20 м/с

Температура повітря вдень у більшості областей буде у межах +7 +12 градусів. На сході та півдні вдень +11 +16 градусів. Вночі температура опуститься до +3 +8 градусів, а на сході і півдні до +11.

У Карпатах вдень стовпчики термометрів покажуть 0 +5 градусів, а вночі від +2 до -3.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с.

У Києві вдень температура повітря буде близько +10 градусів, а вночі +6 +8 градусів.

Осінь в Україні

Останніми днями в Україні спостерігається тепла погода, у деяких регіонах дощі. Водночас синоптики попереджають, що в Україну прийшли перші осінні холоди та заморозки.

Також в Укргідрометцентрі попередили, що українців чекають дві хвилі похолодання, а наприкінці тижня можливий перший сніг.