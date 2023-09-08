Школярі на уроках історії будуть вивчати війну з РФ: у підручники додадуть розділ

"Мені здається, що важливо вже почати додавати інформацію про повномасштабну війну та захист нашої країни, сміливість українців для того, що старшокласники не брали цю інформацію з TikTok", - сказав міністр.

Він зазначив, що терміни, коли у шкільних підручниках з історії з'явиться розділ про повномасштабну війну, залежить від Міністерства освіти та науки. Але, на думку Федорова, це потрібно робити терміново, особливо в умовах поширення російської пропаганди.

"Це потрібно терміново. Це питання потрібно вирішувати до нового року, більше часу у нас немає", - додав Федоров.

Пропаганда Росії

Варто зазначити, що Росія активно займається поширенням пропаганди не лише на своїй території. Окупанти витрачають мільйони доларів для поширення пропаганди на захоплених українських територіях, а також у багатьох країнах світу.

Крім того, росіяни намагаються запровадити в окупованих школах військову освіту, навчити дітей використовувати зброю. Як зазначає британська розвідка, таким чином Кремль намагається підготувати школярів до війни.

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