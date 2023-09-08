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Школярі на уроках історії будуть вивчати війну з РФ: у підручники додадуть розділ

Фото: війна України з РФ з'явиться у підручниках з історії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У шкільні підручники з історії додадуть новий розділ. Школярі будуть вивчати повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в ефірі телемарафону.

"Мені здається, що важливо вже почати додавати інформацію про повномасштабну війну та захист нашої країни, сміливість українців для того, що старшокласники не брали цю інформацію з TikTok", - сказав міністр.

Він зазначив, що терміни, коли у шкільних підручниках з історії з'явиться розділ про повномасштабну війну, залежить від Міністерства освіти та науки. Але, на думку Федорова, це потрібно робити терміново, особливо в умовах поширення російської пропаганди.

"Це потрібно терміново. Це питання потрібно вирішувати до нового року, більше часу у нас немає", - додав Федоров.

Пропаганда Росії

Варто зазначити, що Росія активно займається поширенням пропаганди не лише на своїй території. Окупанти витрачають мільйони доларів для поширення пропаганди на захоплених українських територіях, а також у багатьох країнах світу.

Крім того, росіяни намагаються запровадити в окупованих школах військову освіту, навчити дітей використовувати зброю. Як зазначає британська розвідка, таким чином Кремль намагається підготувати школярів до війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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