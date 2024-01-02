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Школярам у Маріуполі регулярно показуватимуть відео виступів Путіна (фото)

Маріуполь, Вівторок 02 січня 2024 22:56
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Школярам у Маріуполі регулярно показуватимуть відео виступів Путіна (фото) Архівне фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Виступи російського диктатора Володимира Путіна показуватимуть школярам у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міськраду.

"Окупанти системно продовжують насаджувати свою ідеологію маріупольським дітям. У школах проводять "Розмови про важливе", убивць називають "героями", а до бібліотек навчальних закладів завозять російські підручники", - йдеться в заяві.

Зазначається, що так зване "Міністерство освіти і науки ДНР" уже видало план "виховних заходів" на 2024 рік. "Виховувати" дітей планують через покази відеозаписів зустрічей російського диктатора і міжнародного злочинця Путіна зі студентами.

Фото: "Документи" окупантів (t.me/mariupolrada)

Що ще розповідатимуть школярам у Маріуполі

Міськрада уточнила, що учням планують розповідати про звільнення блокадного Ленінграда від нацистів під час Другої світової війни.

"Щоправда, при цьому забувають розповісти про блокаду Маріуполя, яку росіяни вчинили навесні 2022 року", - додали в міськраді.

Ситуація в Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. Проте у Маріуполі частішають вибухи, зокрема, і через дії партизанів.

Нещодавно наші воїни вдарили по ворожих складах боєприпасів та техніці у тимчасово окупованому місті, які ворог розмістив на території колишнього "Хладокомбінату" у Кальміуському районі. Зокрема, також повідомлялось про ліквідацію 10 окупантів.

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