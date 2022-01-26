Школы Украины уходят в онлайн: какие области отправляют учеников на удаленку

Киев

В комментарии РБК-Украина глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что решение о переводе столичных школ на дистанционное обучение примут в ближайшее время. По его словам, решение примет городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в зависимости от введенных противоэпидемиологических мер.

На вопрос о том, когда Киев может перейти в "красную" зону адаптивного карантина Рубан сказал, что пока не может сказать точно и даже спрогнозировать.

Одесса

Директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елены Буйневич сообщила о возможности перевода школ на дистанционную форму обучения с 27 января. Этот вопрос рассмотрит городская комиссия ТЭБ. Отправить на удаленку планируется учеников 1-11 классов.

Отметим, ранее часть одесских школ уже перевели на "дистанционку" из-за ситуации с коронавирусом.

Херсонская область

В Херсонской области учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение с 27 января. Соответствующее решение приняла региональная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Луцк

В Луцке учеников 5-11 классов перевели на дистанционное обучение с сегодняшнего дня, 26 января. При этом ученики начальной школы и учебно-реабилитационного центра (1-10 классы) продолжат учиться в очном режиме. Работа учреждений дошкольного образования не изменится.

Закарпатская область

В Закарпатской области 24 января региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС рекомендовала перевести школы на дистанционное обучение.

Львов

Комиссия ТЭБ и ЧС во Львовской области 25 января объявила об усилении карантина в регионе из-за вспышки коронавируса. Речь шла, в том числе о переводе всех образовательных учреждений, за исключение детсадов, на дистанционную форму обучения.