Школы Киева выходят с каникул, но учеба будет дистанционной

В понедельник, 11 января, столичные школьники выходят с зимних каникул. Однако обучение для них будет проходить в дистанционном формате на время действия жесткого карантина в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"После зимних каникул, с 11 января, заведения образования будут работать в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в обычном режиме продолжат работу только детские садики.

Напомним, сегодня в Украине начал действовать ужесточенный карантин. Он продлится до 24 января, включительно.

Ранее в КГГА рассказали, какие ограничения будут действовать в Киеве на время локдауна.

Кроме того, на утро 8 января в Украине выявлено еще почти 5,7 тысячи новых случаев коронавируса. При этом более 5 тысяч пациентов выздоровели.

Ознакомиться с карантинными ограничениями, которые будут действовать с 8 до конца 24 января, можно в материале РБК-Украина.