ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Школы из-за карантина могут самостоятельно переносить каникулы, - МОН

Автор: РБК-Украина

В связи с карантином в Украине школам рекомендуется самостоятельно принимать решения о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.

Самые читаемые новости

Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, министерство рекомендует школам реализовать автономное право и определить особенности организации образовательного процесса.

"Одновременно руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидемиологической ситуации", - заявил Шкарлет.

Напомним, ранее сообщалось, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным. На сегодня такой карантинный режим установлен в 19 административных зонах.

Также Шкарлет рассказал, что в рамках организации работы столовых в школах на время карантина в Украине рекомендуется установить сэндвичный тип питания.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантиншколаканикулы