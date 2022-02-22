Школьников будут учить безопасно ездить на велосипеде. МОН разработает программу

Министерство образования и науки Украины сообщило о разработке первой интегрированной программы по обучению детей правилам безопасности движения на велосипеде. В учебный процесс будут включены дополнительные и факультативные часы.

Об этом сообщило РБК Украина со ссылкой на сайт МОН Украины .

Сегодня состоялся круглый стол. Во время мероприятия сообщили о разработке первой в Украине интегрированной обучающей программы для учащихся 1-12 классов ЗОСО.

Учебная программа безопасности движения на велосипеде для школ является составной частью национальной кампании "На велосипеде в школу" в рамках проекта "Внедрение образования по безопасности движения на велосипеде в украинских школах".

При реализации пилотной кампании "На велосипеде в школу", кроме разработки учебной программы, предусмотрено обучение 150 веломенторов из числа полицейских, велоактивистов и учителей.