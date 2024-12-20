В школе Винницы отец побил учителя: полиция открыла дело

Вчера в Винницком лицее отец одной из учениц напал на учителя трудового обучения, обвинив его в оскорблении своей дочери. Подозреваемому грозит до 5 лет ограничения свободы.

Инцидент в винницком лицее: отец ученицы побил учителя

Вчера, 19 декабря, в Винницком лицее №6 произошел конфликт, который закончился серьезными травмами для педагога. Отец одной из учениц напал на учителя трудового обучения, обвинив его в оскорблении своей дочери.

Конфликт, переросший в драку

По словам очевидцев, между отцом ученицы и учителем сначала произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в физический конфликт. В результате нападения учитель был госпитализирован с диагнозами сотрясение головного мозга и перелом носа.

Действия полиции и следствия

Полиция Винницы оперативно начала следственные действия. После проведения первичного расследования событие было переквалифицировано со статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение) на часть 1 статьи 296 (хулиганство).

Фото: Главное управление Национальной полиции в Винницкой области

19 декабря подозреваемому официально сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Согласно части 1 статьи 296 УК Украины, отцу ученицы грозит до 5 лет ограничения свободы.