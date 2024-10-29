У Школі відновлення громад розповіли про підготовку менеджерів періоду відбудови

В Україні стартувало навчання у Школі відновлення громад. Це перший подібний проєкт, покликаний підготувати менеджерів періоду відбудови України, реальних спеціалістів на місцях, які знатимуть, що і в якому порядку потрібно робити, щоб повертати життя в деокуповані громади.

"Ми можемо взяти на себе пасивну позицію, чекати, що колись щось відбудеться, але найкраща відповідь ворогу - це мати чіткий план відновлення. І мати компетенцію, як правильно це робити. Будуть відбудовуватися громади, в першу чергу. Бо як не буде людей, то не треба буде мостів, аеропотрів, доріг і так далі. Тому готувати громади потрібно обов'язково. Питання, як робити? Просто відновлювати-ремонтувати, чи робити щось зовсім нове трансформаційно. Як на мене, це дуже серйозний виклик - відбудувати краще, ніж було, задати нові алгоритми і підходи, що стосується внутрішніх процесів, управління, розвитку і так далі", - розповів Олег Левченко, директор з розвитку ГО "Подільська агенція регіонального розвитку".

Він також додав, що найголовніше - це запустити безпосередньо процеси всередині громад, нове розуміння, як має функціонувати громада, як вона буде конкурентна з іншими містами, в тому числі, європейськими.

У Школі відновлення громад Левченко проводив лекцію про стратегування та стратегічне планування. За словами викладача, дуже часто керівництво громад помилково робить ставку виключно на інвестиції та розвиток економіки, тоді як не менш важливим є забезпечення добробуту місцевих жителів. І навпаки - якісного життя людям не збудувати, якщо не забезпечити їх роботою.

Читають лекції представникам громад провідні науковці у сфері урбаністики, архітектури, містобудування та місцевого самоврядування. Школа відновлення залучає світових спеціалістів, як у випадку з відкритою лекцією професора архітектури з Університету Меріленда (США) Метью Белла.

"Не намагайтеся перебудувати все і одразу, але користуйтеся можливістю виправити минулі помилки. Варто зрозуміти, що для вас є першочерговим, і на цьому сконцентруватися. Також варто залучити місцевих жителів до організації спільних заходів, які сприятимуть створенню громадських просторів. Це можуть бути прості, але ефективні рішення, такі як облаштування парків, скверів або дитячих майданчиків", - поділився зі слухачами Школи Метью Белл.

Також громадам пояснюють, що відновлення міст і територій вимагає не лише фінансових ресурсів, а, перш за все, глибокого розуміння власних потреб. Ключовими аспектами є ґрунтовний підхід до планування, спільна робота над створенням комфортних і доступних громадських просторів та акцент на простих, але ефективних рішеннях.