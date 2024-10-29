В Школе восстановления общин рассказали о подготовке менеджеров периода восстановления

В Украине стартовало обучение в Школе восстановления общин. Это первый подобный проект, призванный подготовить менеджеров периода восстановления Украины, реальных специалистов на местах, которые будут знать, что и в каком порядке нужно делать, чтобы возвращать жизнь в оккупированные общины.

"Мы можем взять на себя пассивную позицию, ждать, что когда-то произойдет, но лучший ответ врагу - это иметь четкий план восстановления. И иметь компетенцию, как правильно это делать. Будут отстраиваться общины, в первую очередь. Потому как не будет людей, то не надо будет мостов, аэропотров, дорог и так далее. Поэтому готовить общины нужно обязательно. чем было, задать новые алгоритмы и подходы, касающиеся внутренних процессов, управления, развития и так далее", – рассказал Олег Левченко, директор по развитию ОО "Подольское агентство регионального развития".

Он также добавил, что самое главное – это запустить непосредственно процессы внутри общин, новое понимание, как должно функционировать община, как она будет конкурентна с другими городами, в том числе европейскими.

В Школе восстановления общин Левченко проводил лекцию о стратегировании и стратегическом планировании. По словам преподавателя, очень часто руководство общин ошибочно делает ставку исключительно на инвестиции и развитие экономики, тогда как не менее важно обеспечение благосостояния местных жителей. И наоборот – качественную жизнь людям не построить, если не снабдить их работой.

Читают лекции представителям общин ведущие ученые в сфере урбанистики, архитектуры, градостроительства и местного самоуправления. Школа восстановления привлекает мировых специалистов, как в случае с открытой лекцией профессора архитектуры из Университета Мэриленда (США) Мэтью Белла.

"Не пытайтесь перестроить все и сразу, но пользуйтесь возможностью исправить прошлые ошибки. Стоит понять, что для вас первоочередное, и на этом сконцентрироваться. Также стоит привлечь местных жителей к организации общих мероприятий, которые будут способствовать созданию общественных пространств. Это могут быть простые, но эффективные решения, такие как обустройство парков, скверов или детских площадок», – поделился со слушателями Школы Мэтью Белл.

Также общинам объясняют, что восстановление городов и территорий требует не только финансовых ресурсов, но прежде всего глубокого понимания собственных потребностей. Ключевыми аспектами является основательный подход к планированию, совместная работа по созданию комфортных и доступных общественных пространств и акцент на простых, но эффективных решениях.