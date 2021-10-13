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Школам Украины рекомендуют начать осенние каникулы с 18 октября, - Ляшко

Автор: Мария Кучерявец

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо о переносе начала школьных каникул. То есть начать их не 25-го октября, а 18.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в интервью Радио Свобода.

"Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства", - сказал Ляшко.

По его словам, пока не известно сколько могут длиться осенние каникулы в этом году.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или будем рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения. Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать...", - пояснил Ляшко.

Он уточнил, что учебный процесс напрямую связан с возросшим количеством контактов среди взрослого населения.

"Обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения", - добавил министр.

Напомним, в некоторых школах Украины уже начали менять графики осенних каникул для детей, детали в материале РБК-Украина.

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