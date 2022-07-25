В школах Львовской области отменяют русскоязычные классы

Власти Львовской области приняли решение отменить классы с русским языком обучения в школах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Львовской ОВА Олега Радика.
"Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах. Такая информация из Департамента образования и науки Львовской областной военной администрации", - рассказал он.
По словам Радика, точные данные будут известны до 5 сентября, когда все субъекты подадут отчетность в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.
Наряду с этим в Харьковской области почти 300 учебных заведений находятся на оккупированных территориях.
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