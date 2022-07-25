UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В школах Львовской области отменяют русскоязычные классы

Фото: в школах Львовской области отменяют русскоязычные классы (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

Власти Львовской области приняли решение отменить классы с русским языком обучения в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника председателя Львовской ОВА Олега Радика.

"Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области. Были еще в прошлом году третьи, четвертые классы в трех школах. Такая информация из Департамента образования и науки Львовской областной военной администрации", - рассказал он.

По словам Радика, точные данные будут известны до 5 сентября, когда все субъекты подадут отчетность в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Наряду с этим в Харьковской области почти 300 учебных заведений находятся на оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская область