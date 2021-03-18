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В школах Ивано-Франковска каникулы начнутся на месяц позже: названа причина

Новина українською → Ивано-Франковск, Четверг 18 марта 2021 14:25
В школах Ивано-Франковска каникулы начнутся на месяц позже: названа причина Фото: школьники в масках (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В школах Ивано-Франковска в этом году не будет каникул, которые выпадают на март. Местные власти приняли решение перенести школьные каникулы на период с 29 апреля до 4 мая.

Об этом в Facebook сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Этот учебный год, как впрочем, и предыдущий, - нетипичный. Он стартовал сразу с каникул в сентябре. Также из-за тяжелой ситуации с пандемией и высокой заболеваемости дети большую часть времени сейчас учатся дистанционно", - написал он.

Городской глава отметил, что законом четко установлено количество рабочих дней для организации образовательного процесса и выполнения программы - 175.

Маркинцив добавил, что если сейчас школы решат сделать типичные мартовские каникулы, то учебный год придется продолжить.

"Поэтому сейчас наши городские образовательные заведения приняли решение перенести каникулы и сделали длиннее "пасхальные праздники". Дети будут отдыхать с 29 апреля по 4 мая", - написал он.

Напомним, сейчас Ивано-Франковская область находится в "красной зоне" карантина.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если 50-70% регионов перейдут в "красную зону".

Кроме того, в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили максимум новых случаев COVID-19 с начала года.

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