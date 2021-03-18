У школах Івано-Франківська канікули розпочнуться на місяць пізніше: названа причина

У школах Івано-Франківська у цьому році не буде канікул, які припадають на березень. Місцева влада прийняла рішення перенести шкільні канікули на період з 29 квітня до 4 травня.

"Цей навчальний рік, як втім, і попередній, - нетиповий. Він стартував одразу з канікул у вересні. Також через важку ситуацію з пандемією і високою захворюваностю діти більшу частину часу зараз навчаються дистанційно", - написав він.

Міський голова зазначив, що законом чітко встановлено кількість робочих днів для організації навчального процесу та на виконання програми - 175.

Марцінків додав, що якщо зараз школи вирішать зробити типові березневі канікули, то навчальний рік доведеться продовжити.

"Тому зараз наші міські освітні заклади прийняли рішення перенести канікули і зробили довший "великодні свята". Діти відпочиватимуть з 29 квітня по 4 травня", - написав він.

Нагадаємо, зараз Івано-Франківська область перебуває в "червоній зоні" карантину.