У школах Івано-Франківська канікули розпочнуться на місяць пізніше: названа причина
У школах Івано-Франківська у цьому році не буде канікул, які припадають на березень. Місцева влада прийняла рішення перенести шкільні канікули на період з 29 квітня до 4 травня.
Про це Facebook повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
"Цей навчальний рік, як втім, і попередній, - нетиповий. Він стартував одразу з канікул у вересні. Також через важку ситуацію з пандемією і високою захворюваностю діти більшу частину часу зараз навчаються дистанційно", - написав він.
Міський голова зазначив, що законом чітко встановлено кількість робочих днів для організації навчального процесу та на виконання програми - 175.
Марцінків додав, що якщо зараз школи вирішать зробити типові березневі канікули, то навчальний рік доведеться продовжити.
"Тому зараз наші міські освітні заклади прийняли рішення перенести канікули і зробили довший "великодні свята". Діти відпочиватимуть з 29 квітня по 4 травня", - написав він.
Нагадаємо, зараз Івано-Франківська область перебуває в "червоній зоні" карантину.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що локдаун в Україні можуть ввести, якщо 50-70% регіонів перейдуть в "червону зону".
Крім того, в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. За минулу добу виявили максимум нових випадків COVID-19 з початку року.