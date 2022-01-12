ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У всіх школах Черкас шукають вибухівку: що сталося

Новость на русском →
Черкаси, Середа 12 січня 2022 10:17
У всіх школах Черкас шукають вибухівку: що сталося Фото: поліція перевіряє інформацію про мінування шкіл в Черкасах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкасах повідомили про мінування всіх шкіл міста. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані. Наразі правоохоронці ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, наразі слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади.

Як додають правоохоронці, за результатами перевірки події буде надана правова кваліфікація. Всі обставини наразі встановлюються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаси школа
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
DAILY
Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції