Школа онлайн, уроки в метро чи за партами? Як навчатимуться діти з 1 вересня в Україні

Більшість шкіл повернуться до очного формату

У Міністерстві освіти спрогнозували, що 80-85% українських шкіл зможуть розпочати навчальний рік у змішаному форматі чи очно. Кількість закладів середньої освіти, які проводитимуть офлайн-уроки, буде значно більшою порівняно з минулим роком.

Однак повного переходу до традиційного формату занять у всіх школах України поки неможливо забезпечити через небезпеку обстрілів у прифронтових містах, відсутність у закладах освіти надійних укриттів – головна умова для повернення до очних уроків.

Як зазначив міністр освіти Оксен Лісовий в ефірі програми "Сніданок з 1+1", на третій рік навчання онлайн в Україні є діти, які з 1 класу жодного разу не були у школі, а підлітки втратили важливий етап психосоціального розвитку. Тому Міністерство освіти намагається створити всі умови безпеки для того, щоб студенти та школярі вчилися у очному форматі з 1 вересня.

Нагадаємо, раніше МОН рекомендувало вишам, коледжам та ліцеям максимально перейти на аудиторний формат занять за наявності укриттів та їх достатньої місткості. Виняток – заклади освіти в зоні бойових дій, у зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем С-300 та аналогічних.

Фото: наявність укриття - обов'язкова умова для повернення до очних занять (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Харкові готові проводити уроки в метро

Харківські школи не зможуть працювати у звичайному режимі. Хоча Рада оборони області дозволила навчання офлайн у закладах з укриттями, споруди, які є у харківських школах, є найпростішими укриттями та не відповідають встановленим вимогам.

Як розповіла директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко в інтерв'ю Фактам ICTV, якщо з 1 вересня ситуація з безпекою не дозволить, розпочати офлайн-уроки школи не зможуть. При цьому розглядається варіант проведення занять у метро для учнів молодших класів.

"Ми розуміємо, що не охопимо всіх бажаючих, але візьмемо хоча б першокласників і тих, хто навчається у другому класі, тобто дітей, які потребують цього найбільше", – зазначила Ольга Деменко.

У метрополітені облаштують повноцінні класи, відремонтують вбиральні. Крім вчителів будуть вчителі-тьютори, які допомагатимуть дітям знайти клас, пройти до туалету. Класи сформують із учнів із різних шкіл міста.

Щодо закладів вищої освіти, вони можуть самостійно формувати розклад. Як заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, виші Харкова розглядатимуть можливість поєднання аудиторних занять та дистанційного навчання.

Одеса

У школах Одеси планують поновити уроки офлайн. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, 70% батьків хочуть, щоб діти повернулися за парти, тому місцева влада посилено готується до нового навчального року.

Ремонти в школах знаходяться на фінальній стадії і в більшості з них обладнано власні укриття.

Інші користуватимуться шкільними автобусами для під'їзду до сусідніх освітніх закладів або "переїдуть" тимчасово до будівель з укриттям. У деяких випадках буде передбачено комбінований формат навчання (очне+онлайн).

Дніпро

У Дніпрі школи працюватимуть у змішаному режимі з 1 вересня 2023. Рішення про те, як дитина навчатиметься – у школі чи дистанційно, залишається за батьками.

До 20 серпня батьки можуть вибрати з кількох варіантів:

Змішана форма - уроки як у школі, і онлайн.

Дистанційна форма - уроки в режимі реального часу та завдання для самостійної роботи.

Індивідуальна форма - екстернат чи навчання у сімейному середовищі.

Офлайн заняття будуть проводитись у тих школах, де є укриття. Учні з різних шкіл можуть навчатися разом, уроки організують у дві зміни, а деякі дисципліни викладатимуть онлайн.

Київська область

Школярі Київської області з 1 вересня мають повернутись за парти. Для організації навчального процесу офлайн у закладах освіти обладнали укриття. За словами заступниці начальника Київської ОВА Жанни Осипенко, освітні заклади Київської області вже облаштовано 1 249 укриттями для понад 260 000 осіб.

"З 1 вересня всі діти мають навчатися офлайн. Для повного відвідування укриття мають вміщувати всіх присутніх. Більшість захисних споруд в освітніх закладах – найпростіші укриття, також 126 протирадіаційних", – сказала Осипенко.

Вінниця

Навчальний рік у Вінниці для більшості школярів розпочнеться в очному режимі за безпосередньої згоди батьків. На даний момент із 44 навчальних закладів міста у 33 обладнані укриття, повідомила директорка департаменту освіти вінницької міськради Оксана Яценко.

При цьому для бажаючих навчатися онлайн у Вінниці також працюють фізико-математичний ліцей №17 (з 5 по 11 класи) та початкова школа №5 (1-4 класи), в яких організовано дистанційну школу.

Херсон

Навчальний рік у Херсоні розпочнеться 1 вересня. Про формат уроків у міському управлінні освіти розповіли, що він може бути дистанційним, екстернатним чи за формою домашнього (сімейного) навчання. Очні заняття можливі за дотримання умов безпеки у навчальному закладі. Йдеться про наявність укриття та дозволу військової адміністрації.

Водночас начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в ефірі Радіо Свобода заявив, що в Херсоні поки що немає можливості запустити офлайн навчання в школах, враховуючи близьке розташування російських військ та щоденні обстріли міста.

"Для того, щоб запустити школи на території Херсона, щоб діти змогли навчатися безпосередньо у школах, необхідно, щоб наші ЗСУ відбили ворога на більше кілометрів, ніж є сьогодні. Адже ворог перебуває одразу за Дніпром. А це близько двох кілометрів. І будь-який мінометний , артилерійський снаряд може потрапити до тієї самої школи – наші діти можуть постраждати", – додав Мрочко.

Полтавщина

У Полтавській області більшість навчальних закладів готові повернутися до очних уроків. З 526 шкіл регіону 404 мають укриття, а ще 55 шкіл використовують укриття інших суб'єктів господарювання. Також у самій Полтаві облаштовують модульні укриття на території шкіл.

Про це розповів керівник ОВА Дмитро Лунін та зазначив, що безпека дітей є головним завданням при підготовці навчальних закладів до 1 вересня.

Донецька область

У Донецькій області навчальний рік розпочнеться онлайн. Через близькість до зони активних бойових дій у регіоні немає можливості повернутися до очного чи змішаного формату занять.

Якщо ситуація в регіоні стабілізується, то рішення про режим роботи установ загальної середньої освіти буде прийматись військовими адміністраціями з урахуванням безпекової ситуації, наявності та готовності укриттів за погодженням з головою облдержадміністрації. На даний момент укриття обладнано у 64 школах області.

Як зміниться шкільна програма

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться традиційно з 1 вересня 2023, але триватиме трохи довше звичайного – до 28 червня 2024.

Також деякі зміни будуть у шкільній програмі – оновиться дисципліна "Захист України".

Школярі зможуть отримати більше прикладних знань з мінної безпеки, домедичної допомоги, покращать навички орієнтування на місцевості, працюватимуть із симуляторами дронів.

"Підсилюємо компоненти домедичної підготовки (більше практики), даємо інженерію в частині управління та збору безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів, квадрокоптерів, а також даємо складову мінної безпеки. Це дуже важливо сьогодні, тому що ми знаємо, яка катастрофа на нас чекає і ми вже маємо неймовірну замінованість", – розповів про нововведення у дисципліні міністр освіти Оксен Лісовий.