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Школа в Межгорье получила самый современный спорткомплекс на Закарпатье

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Закарпатье, Пятница 21 января 2022 14:57
Школа в Межгорье получила самый современный спорткомплекс на Закарпатье Фото: школа в Закарпатье получила самый современный спорткомплекс (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В общеобразовательной школе в Межгорье на Закарпатье завершилась реконструкция спортивного комплекса. Проект был реализован в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты.

"Этот проект отличается от других, ведь реализован он в горной местности и по объемам и наполнению такого спортивного комплекса не имеет никакая другая школа нашей области", - написал глава Закарпатья.

Он также опубликовал фото, на которых видно состояние спорткомплекса до и после реконструкции.

Школа в Межгорье получила самый современный спорткомплекс на Закарпатье

Микита рассказал, что в данный момент завершаются последние приготовления к открытию спорткомплекса. По его словам, громады вокруг Межгорья насчитывают почти 50 тыс. жителей, а значит, спортивный объект будет иметь большую загруженность.

Локация также имеет наибольшее среди громад бывшего Межгорского района количество общеобразовательных школ и учащихся. Это значит, что в спорткомплексе можно будет проводить спортивные соревнования.

Школа в Межгорье получила самый современный спорткомплекс на Закарпатье

"Учтено всё в мельчайших деталях, созданы современные условия для занятий физкультурой школьников и спортом для любителей и профессиональных спортсменов, учтены требования доступности и инклюзивности", - отметил Микита.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в стране было обновлено и возведено 200 школ и 150 детских садов.

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