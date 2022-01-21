Школа в Межгорье получила самый современный спорткомплекс на Закарпатье
В общеобразовательной школе в Межгорье на Закарпатье завершилась реконструкция спортивного комплекса. Проект был реализован в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Закарпатской ОГА Виктора Микиты.
"Этот проект отличается от других, ведь реализован он в горной местности и по объемам и наполнению такого спортивного комплекса не имеет никакая другая школа нашей области", - написал глава Закарпатья.
Он также опубликовал фото, на которых видно состояние спорткомплекса до и после реконструкции.
Микита рассказал, что в данный момент завершаются последние приготовления к открытию спорткомплекса. По его словам, громады вокруг Межгорья насчитывают почти 50 тыс. жителей, а значит, спортивный объект будет иметь большую загруженность.
Локация также имеет наибольшее среди громад бывшего Межгорского района количество общеобразовательных школ и учащихся. Это значит, что в спорткомплексе можно будет проводить спортивные соревнования.
"Учтено всё в мельчайших деталях, созданы современные условия для занятий физкультурой школьников и спортом для любителей и профессиональных спортсменов, учтены требования доступности и инклюзивности", - отметил Микита.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в стране было обновлено и возведено 200 школ и 150 детских садов.