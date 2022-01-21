ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Школа у Міжгір’ї отримала найсучасніший спорткомплекс на Закарпатті

Новость на русском →
Закарпаття, П'ятниця 21 січня 2022 14:57
Школа у Міжгір’ї отримала найсучасніший спорткомплекс на Закарпатті Фото: школа на Закарпатті здобула найсучасніший спорткомплекс (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У загальноосвітній школі у Міжгір’ї на Закарпатті завершилася реконструкція спортивного комплексу. Проект було реалізовано в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Закарпатської ОДА Віктора Микити.

"Цей проект відрізняється від інших, адже реалізований він у гірській місцевості й за об’ємами та наповненням такого спортивного комплексу не має жодна інша школа нашої області", - написав очільник Закарпаття.

Він також опублікував фото, на яких видно стан спорткомплексу до та після реконструкції.

Школа у Міжгір’ї отримала найсучасніший спорткомплекс на Закарпатті

Микита розповів, що в даний момент завершуються останні приготування до відкриття спорткомплексу. За його словами, громади навколо Міжгір’я налічують майже 50 тис. мешканців, а отже спортивний об’єкт матиме велику завантаженість.

Локація також має найбільшу серед громад колишнього Міжгірського району кількість загальноосвітніх шкіл та учнів. Це означає, що у спорткомплексі можна буде також проводити спортивні змагання.

Школа у Міжгір’ї отримала найсучасніший спорткомплекс на Закарпатті

"Враховано усе до найменших деталей, створено сучасні умови для занять фізкультурою школярів та спортом для аматорів й професійних спортсменів, враховано вимоги доступності та інклюзивності", - зазначив Микита.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" у країні було оновлено та зведено 200 шкіл та 150 дитячих садків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра на нервах. До чого призвела паніка інвесторів через загрозу вторгнення РФ