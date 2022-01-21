Школа у Міжгір’ї отримала найсучасніший спорткомплекс на Закарпатті
У загальноосвітній школі у Міжгір’ї на Закарпатті завершилася реконструкція спортивного комплексу. Проект було реалізовано в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Закарпатської ОДА Віктора Микити.
"Цей проект відрізняється від інших, адже реалізований він у гірській місцевості й за об’ємами та наповненням такого спортивного комплексу не має жодна інша школа нашої області", - написав очільник Закарпаття.
Він також опублікував фото, на яких видно стан спорткомплексу до та після реконструкції.
Микита розповів, що в даний момент завершуються останні приготування до відкриття спорткомплексу. За його словами, громади навколо Міжгір’я налічують майже 50 тис. мешканців, а отже спортивний об’єкт матиме велику завантаженість.
Локація також має найбільшу серед громад колишнього Міжгірського району кількість загальноосвітніх шкіл та учнів. Це означає, що у спорткомплексі можна буде також проводити спортивні змагання.
"Враховано усе до найменших деталей, створено сучасні умови для занять фізкультурою школярів та спортом для аматорів й професійних спортсменів, враховано вимоги доступності та інклюзивності", - зазначив Микита.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" у країні було оновлено та зведено 200 шкіл та 150 дитячих садків.