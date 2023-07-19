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"Шкодую про свій вибір". Норвежка перепросила за виступ на Вімблдоні в парі з росіянкою

Фото: Ульрікке Ейкері навряд знову виступатиме з представницями РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Норвезька тенісистка Ульрікке Ейкері попросила вибачення за виступ на Вімблдонському турнірі 2023 року в дуеті з Олександрою Пановою з Росії та запевнила в підтримці України та українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

30-річна скандинавка усвідомила, що вчинила неправильно в процесі підбору партнерки в парному розряді трав'яного мейджора. Разом із Пановою вона зіграла 5 матчів.

"Озираючись назад, я хотіла б обміркувати це раніше, але, на жаль, цього не зробила. Мені дуже прикро. Я дуже шкодую про свій вибір, зважаючи на ситуацію, що склалася. Я повністю підтримую Україну. Я твердо засуджую вторгнення до України та співчуваю потерпілим українцям" – заявила Ейкері.

На Вімблдоні-2023 досвідчена норвежка дійшла лише до другого кола змагань. Ейкері зіграла в дуеті з Пановою ще на двох трав'яних турнірах – у Бірмінгемі та Бод-Гомбурзі. Раніше скандинавська тенісистка виступала в парному розряді разом із естонкою Ніл, японкою Ходзумі та іншими.

Хто така Ульрікке Ейкері

Уродженка Осло, спеціалізується на виступах у парному розряді та міксті. На професіональному рівні дебютувала в 2007 році.

Здобула 2 титули в парах. У червні в дуеті з естонкою Ніл тріумфувала на турнірі в Ноттінгемі. Пік рейтингу в парному розряді – 40-ва позиція (вересень 2022-го). У змішаному розряді дійшла до фіналу French Open-2022.

Рекорд виступів у складі збірної Норвегії – 32 перемоги, 19 поразок. За роки виступів заробила понад 706 тисяч доларів призових.

До слова, раніше Світоліна повернула статус першої ракетки України після півфіналу на Вімблдоні-2023.

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