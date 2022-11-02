ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шкодить обміну. Українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ

Новость на русском →
Середа 02 листопада 2022 20:35
Шкодить обміну. Українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ Ілюстративне фото: українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ (gur.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Пости у соцмережах, де на фото зображені українські військовополонені, можуть зашкодити переговорам щодо обміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Міноборони Ганну Маляр.

"Справа в тому, що вказана особа справді може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або людина може просто ховатися на тимчасово окупованих територіях і шукати можливість повернутися. Публікуючи дані та фото такої людини, ви даєте ворогові орієнтир на пошуки" , - наголосила Маляр.

За її словами, поширення в соцмережах даних про українських полонених може зашкодити не лише їм самим, а й їхнім товаришам по службі.

Вона наголосила, що раніше українців уже неодноразово просили не розміщувати будь-яку інформацію про конкретного військового в соцмережах.

"Йдеться про додаткову інформацію як: значимість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби або попередня робота, відомості про склад сім'ї, про рідних і близьких тощо. Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, внаслідок чого вимоги до його обміну стають завищеними, а сам процес - максимально ускладненим”, - додала Маляр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на 29 жовтня з початку повномасштабного російського вторгнення з полону звільнено понад тисячу громадян України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Обмін полоненими
NEWS
Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну
Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС