Шкільний рюкзак. Як зробити перебування дитини в школі більш комфортним

Новий шкільний сезон, як і минулорічним є важким для дітей, що повернулись в навчальні заклади. Серед оновних викликів - загрози обстрілів і часте перебування в сховищах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Однак в МОЗ наголосили, що для того, щоб дитині було легше переносити повітряні тривоги, батькам варто пояснити їй, що саме відбуватиметься.
"Відверто проговоріть, що коли дитина буде у школі, може лунати сигнал тривоги, який сповіщає, що наші Збройні сили помітили загрозу і працюють, щоб її знешкодити. Тому треба перечекати, тож вчителька допоможе їй та її однокласникам пройти в безпечне місце", - сказали в міністерстві.
Крім того, дитині необхідно розповісти, що вчителі мають чіткі інструкції, як діяти, і вони подбають про всіх школярів, а дітям необхідно чітко дотримуватись інструкцій вчителя.
В міністерстві також радять батькам спільно з дитиною вирішити, що варто покласти в пакет, який зберігатиметься у школі на випадок тривоги, а що дитина носитиме із собою в шкільному ранці.
улюблений снек дитини тривалого терміну зберігання (наприклад, печиво, сухофрукти чи горішки);
пляшку води (краще проговорити з адміністрацією школи, щоб вода була доступною у сховищі, щоб дитина не брала її із собою і не обтяжувала наплічник);
серветки (сухі та вологі);
антисептик;
ліки, якщо дитина приймає якісь препарати на постійній основі (обов’язково повідомте вчителя про прийом і приклейте до ліків інструкцію, як саме потрібно давати препарат);
записку, у якій вказані ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
телефон або смартгодинник та заряджений павербанк (якщо дитина ще не користується гаджетами, то переконайтесь, що вчитель має контакти батьків і за потреби може зв’язатись).
Окрім цього, покладіть дитині речі, які сприятимуть її комфорту та допоможуть відчувати вашу турботу. Зокрема, це може бути:
Якась іграшка, яка подобається дитині. Це може бути двійник улюбленої іграшки, яка лишається вдома.
Напишіть дитині записку підтримки - це може бути щось смішне, що розвеселить дитина, або слова підтримки чи просто смайлик (особливо актуально, якщо ваша дитина в підлітковому віці, коли чутливі листи можуть бути сприйняті як гіперопіка). Якщо ваша дитина ще не вміє читати - намалюйте їй записку, створіть колаж, де слова не потрібні, але підтримка відчутна. Так вона відчуватиме турботу, навіть коли ви не поруч.
Наліпки – безпрограшна розвага для будь-якого віку. Для старших - це можуть бути стікерпаки, які можна клеїти на телефон, щоб ділитись із друзями, для молодших - будь-які наліпки з їх улюбленими героями.
Дитяча психологиня Світлана Ройз звертає увагу, що під час стресу ігри дітей можуть бути трохи "регресивними", тобто старші діти можуть знову грати в ігри для малечі. Тож можете покласти в рюкзак декілька пачок повітряного пластиліну або невелику настільну гру, в яку можна грати разом із друзями (наприклад, UNO).
Якщо в дитини є гаджет, закачайте туди її улюблену книгу в аудіоформаті та не забудьте покласти навушники.
Кожну з цих речей можна запакувати як невеличкий сюрприз, наприклад, обгорнути білим звичайним папером і залишити смішні написи – "відкрити, якщо хочеться зайняти руки", "відкрити, якщо занудьгували з друзями", "зліпи з мене сонечко" тощо.
Навіть якщо дитина не вміє читати, сам процес розгортання сюрпризів буде захопливим.
"Формуючи цю частину рюкзака безпеки, зважайте на індивідуальність дитини та її інтереси - а у цьому немає кращого спеціаліста, ніж важливі для дитини дорослі!", додали в МОЗ.
Крім того, міністерство рекомендує поцікавитись, чи досліджувала дитина свій рюкзак, після перебування у сховищі, і якщо так, то що зацікавило, що ще хотілося б додати.
"Звісно, ефекту сюрпризу може не бути, але так ви будете впевнені, що дитина отримала щось для підтримки, що їй сподобається", - заявили в МОЗ.
РБК-Україна повідомляло, що у київських школах розглядають можливість введення другої зміни або змішаної системи навчання через недостатню кількість укриттів.
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