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Широкі або вузькі шини: що вибрати?

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Вівторок 15 листопада 2022 12:51

Перед тим, як відповісти на головне питання статті, давайте одразу визначимо: обирати варто шини того розміру, який вказано в сервісній книжці до автомобіля. При цьому самі виробники дають власнику авто вибір і часто пропонують допустимі розміри гуми, наприклад, від R16 до R19. Ось у цих межах у власника авто і з'являється вибір: чи то купити гуму на 16 дюймів, чи то на 19 дюймів. Ось у цьому контексті і будемо вибирати.

Широкі або вузькі шини: що вибрати?

Широкі та вузькі шини: відмінності

Від ширини покришки залежить багато факторів:

  • безпека;
  • рівень комфорту;
  • керованість;
  • шум під час їзди;
  • зовнішній вигляд.

Широкі покришки мають більш презентабельний і солідний вигляд, вони добре тримають дорогу, але водночас доволі галасливі, і часто стають причиною підвищення витрати палива.

Вузькі шини хоч і виглядають менш ефектно, але при цьому більше підходять для зимового періоду: роблять авто більш маневреним і стійким до їзди на мокрому або засніженому дорожньому покритті, а також по льоду. Розглянемо кожен вид покришок більш детально.

Широка гума: плюси і мінуси

Одразу варто зазначити, що широку гуму краще вибирати для літнього періоду, тому що найкраще вона проявляє себе на сухому асфальтованому дорожньому покритті. Широку гуму обирають шанувальники агресивної і швидкої їзди, оскільки вона практично не пробуксовує при різкому старті. Ще до переваг можна додати:

  • ефективне гальмування на сухому асфальті;
  • гальмівний шлях коротший;
  • маневреність при різких поворотах;
  • більший експлуатаційний пробіг;
  • солідний і презентабельний зовнішній вигляд автомобіля.
  • Але, говорячи про плюси, не варто забувати і про недоліки цього виду гуми:
  • схильність до аквапланування на мокрому асфальті;
  • велика вага;
  • висока вартість.

Широкі або вузькі шини: що вибрати?

Вузька гума: плюси і мінуси

Якщо ви хочете купити гуму на зимовий період, однозначно варто придивитися до вузьких покришок. Через їхню ширину машина чинить високий поверхневий тиск на дорогу, що дає змогу виїхати і з колії, і по льоду, і навіть по пухкому снігу. Саме тому вузьку гуму часто вибирають автомобілісти, які більше часу проводять на дорогах за містом, де покриття не завжди асфальтоване.

Переваги вузької гуми:

  • скорочена витрата палива, порівняно з більш широкими моделями;
  • немає ефекту аквапланування;
  • відмінне відведення бруду і води від плями контакту;
  • проходять по льоду і снігу;
  • доступна ціна.
  • Недоліки вузької гуми:
  • не підходять для швидкісної та активної їзди;
  • можуть перегріватися при довгому русі на високій швидкості;
  • нестійкі в крутих поворотах (обов'язково потрібно пригальмовувати).

Так що ж вибрати: широку чи вузьку гуму?

Багато автомобілістів дають таку відповідь на це запитання: взимку купуйте вузьку гуму, а влітку - широку. Але, ми хочемо її доповнити. Все залежить від вашого стилю водіння! Якщо ви впевнено почуваєтеся за кермом, живете переважно в місті і любите активну їзду - вам підійдуть широкі шини і для літа, і для зими.

Якщо ж ви тільки вчитися водити авто або загалом не любите швидку їзду, при цьому хочете почуватися впевнено за будь-якої погоди - сміливо обирайте вузькопрофільні шини. Для вас приємний бонус: вони і коштують дешевше, і не впливають на витрату палива.

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