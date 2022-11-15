Широкі або вузькі шини: що вибрати?
Перед тим, як відповісти на головне питання статті, давайте одразу визначимо: обирати варто шини того розміру, який вказано в сервісній книжці до автомобіля. При цьому самі виробники дають власнику авто вибір і часто пропонують допустимі розміри гуми, наприклад, від R16 до R19. Ось у цих межах у власника авто і з'являється вибір: чи то купити гуму на 16 дюймів, чи то на 19 дюймів. Ось у цьому контексті і будемо вибирати.
Широкі та вузькі шини: відмінності
Від ширини покришки залежить багато факторів:
- безпека;
- рівень комфорту;
- керованість;
- шум під час їзди;
- зовнішній вигляд.
Широкі покришки мають більш презентабельний і солідний вигляд, вони добре тримають дорогу, але водночас доволі галасливі, і часто стають причиною підвищення витрати палива.
Вузькі шини хоч і виглядають менш ефектно, але при цьому більше підходять для зимового періоду: роблять авто більш маневреним і стійким до їзди на мокрому або засніженому дорожньому покритті, а також по льоду. Розглянемо кожен вид покришок більш детально.
Широка гума: плюси і мінуси
Одразу варто зазначити, що широку гуму краще вибирати для літнього періоду, тому що найкраще вона проявляє себе на сухому асфальтованому дорожньому покритті. Широку гуму обирають шанувальники агресивної і швидкої їзди, оскільки вона практично не пробуксовує при різкому старті. Ще до переваг можна додати:
- ефективне гальмування на сухому асфальті;
- гальмівний шлях коротший;
- маневреність при різких поворотах;
- більший експлуатаційний пробіг;
- солідний і презентабельний зовнішній вигляд автомобіля.
- Але, говорячи про плюси, не варто забувати і про недоліки цього виду гуми:
- схильність до аквапланування на мокрому асфальті;
- велика вага;
- висока вартість.
Вузька гума: плюси і мінуси
Якщо ви хочете купити гуму на зимовий період, однозначно варто придивитися до вузьких покришок. Через їхню ширину машина чинить високий поверхневий тиск на дорогу, що дає змогу виїхати і з колії, і по льоду, і навіть по пухкому снігу. Саме тому вузьку гуму часто вибирають автомобілісти, які більше часу проводять на дорогах за містом, де покриття не завжди асфальтоване.
Переваги вузької гуми:
- скорочена витрата палива, порівняно з більш широкими моделями;
- немає ефекту аквапланування;
- відмінне відведення бруду і води від плями контакту;
- проходять по льоду і снігу;
- доступна ціна.
- Недоліки вузької гуми:
- не підходять для швидкісної та активної їзди;
- можуть перегріватися при довгому русі на високій швидкості;
- нестійкі в крутих поворотах (обов'язково потрібно пригальмовувати).
Так що ж вибрати: широку чи вузьку гуму?
Багато автомобілістів дають таку відповідь на це запитання: взимку купуйте вузьку гуму, а влітку - широку. Але, ми хочемо її доповнити. Все залежить від вашого стилю водіння! Якщо ви впевнено почуваєтеся за кермом, живете переважно в місті і любите активну їзду - вам підійдуть широкі шини і для літа, і для зими.
Якщо ж ви тільки вчитися водити авто або загалом не любите швидку їзду, при цьому хочете почуватися впевнено за будь-якої погоди - сміливо обирайте вузькопрофільні шини. Для вас приємний бонус: вони і коштують дешевше, і не впливають на витрату палива.