Широкі або вузькі шини: що вибрати?

Перед тим, як відповісти на головне питання статті, давайте одразу визначимо: обирати варто шини того розміру, який вказано в сервісній книжці до автомобіля. При цьому самі виробники дають власнику авто вибір і часто пропонують допустимі розміри гуми, наприклад, від R16 до R19. Ось у цих межах у власника авто і з'являється вибір: чи то купити гуму на 16 дюймів, чи то на 19 дюймів. Ось у цьому контексті і будемо вибирати.

Широкі та вузькі шини: відмінності

Від ширини покришки залежить багато факторів:

безпека;

рівень комфорту;

керованість;

шум під час їзди;

зовнішній вигляд.

Широкі покришки мають більш презентабельний і солідний вигляд, вони добре тримають дорогу, але водночас доволі галасливі, і часто стають причиною підвищення витрати палива.

Вузькі шини хоч і виглядають менш ефектно, але при цьому більше підходять для зимового періоду: роблять авто більш маневреним і стійким до їзди на мокрому або засніженому дорожньому покритті, а також по льоду. Розглянемо кожен вид покришок більш детально.

Широка гума: плюси і мінуси

Одразу варто зазначити, що широку гуму краще вибирати для літнього періоду, тому що найкраще вона проявляє себе на сухому асфальтованому дорожньому покритті. Широку гуму обирають шанувальники агресивної і швидкої їзди, оскільки вона практично не пробуксовує при різкому старті. Ще до переваг можна додати:

ефективне гальмування на сухому асфальті;

гальмівний шлях коротший;

маневреність при різких поворотах;

більший експлуатаційний пробіг;

солідний і презентабельний зовнішній вигляд автомобіля.

Але, говорячи про плюси, не варто забувати і про недоліки цього виду гуми:

схильність до аквапланування на мокрому асфальті;

велика вага;

висока вартість.

Вузька гума: плюси і мінуси

Якщо ви хочете купити гуму на зимовий період, однозначно варто придивитися до вузьких покришок. Через їхню ширину машина чинить високий поверхневий тиск на дорогу, що дає змогу виїхати і з колії, і по льоду, і навіть по пухкому снігу. Саме тому вузьку гуму часто вибирають автомобілісти, які більше часу проводять на дорогах за містом, де покриття не завжди асфальтоване.

Переваги вузької гуми:

скорочена витрата палива, порівняно з більш широкими моделями;

немає ефекту аквапланування;

відмінне відведення бруду і води від плями контакту;

проходять по льоду і снігу;

доступна ціна.

Недоліки вузької гуми:

не підходять для швидкісної та активної їзди;

можуть перегріватися при довгому русі на високій швидкості;

нестійкі в крутих поворотах (обов'язково потрібно пригальмовувати).

Так що ж вибрати: широку чи вузьку гуму?

Багато автомобілістів дають таку відповідь на це запитання: взимку купуйте вузьку гуму, а влітку - широку. Але, ми хочемо її доповнити. Все залежить від вашого стилю водіння! Якщо ви впевнено почуваєтеся за кермом, живете переважно в місті і любите активну їзду - вам підійдуть широкі шини і для літа, і для зими.

Якщо ж ви тільки вчитися водити авто або загалом не любите швидку їзду, при цьому хочете почуватися впевнено за будь-якої погоди - сміливо обирайте вузькопрофільні шини. Для вас приємний бонус: вони і коштують дешевше, і не впливають на витрату палива.