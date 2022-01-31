Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти

Петр Порошенко призвал оппозицию к объединению. Как происходит этот процесс и на что делают ставку в команде пятого президента – подробнее в материале РБК-Украина.

Активизация уголовного дела, в котором фигурирует Петр Порошенко, обеспечила пятому президенту резкий рост внимания со стороны СМИ. И дала ему возможность позиционировать себя как главного оппонента действующей власти, опираясь на тезис: "с кем власть активнее всего борется, тот и является главным оппозиционером".

На волне медийного внимания Порошенко призвал другие силы к объединению. "Сейчас мы совместно призываем к немедленному объединению демократических оппозиционных сил для отражения российской агрессии", – заявил он в Печерском райсуде столицы 19 января, сразу после избрания ему меры пресечения в виде личного обязательства.

Пока что призыв лидера "Европейской солидарности" не нашел в оппозиционной среде широкого отзыва. Впрочем, в штабе "ЕС" уверяют: переговоры ведутся активно и новости о новых союзах уже не за горами.

Старые и новые друзья

По словам двух собеседников РБК-Украина, "Евросолидарность" предложила другим оппозиционерам подписаться под своего рода совместной декларацией, определяющей характер их сотрудничества и дальнейших действий. Одним из пунктов там значился призыв к досрочным парламентским и президентским выборам, о чем в "ЕС" говорят уже давно.

Но такой подход, среди прочего, не вызвал энтузиазма у западных партнеров Украины. Последние месяцы, на волне растущей угрозы российского вторжения, европейцы и американцы публично и непублично призывают украинских политиков к единству. А любые выборы, особенно в Украине, – это период политической турбулентности, что в итоге может сыграть на руку Кремлю.

Сторонники Петра Порошенко возле Печерского райсуда (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В итоге, на призыв "ЕС" к объединению среди политических игроков пока отозвалась лишь лидер партии "Голос" Кира Рудык, которая приехала встречать Порошенко в аэропорт "Жуляны" и позже поддерживала его в Печерском суде.

"Формат объединения – это усиленное сотрудничество во власти и на местах. Мы и раньше сотрудничали в вопросах нацбезопасности, языка, защиты национальных интересов. Сейчас мы разговариваем с другими партиями, чтобы они присоединились к этому механизму", – сказала РБК-Украина Рудык.

На просьбу издания уточнить формат такого сотрудничества, к примеру, будет ли оно напоминать возникший во времена Виктора Януковича оппозиционный "Комитет сопротивления диктатуре" или подобные альянсы, Рудык отметила:

"Вопрос в том, какие задачи сможет решить этот "комитет", которые не смогут решить разговоры двух глав фракций. Мы достаточно тесно общаемся с Петром Алексеевичем по вопросам обороны и т.д., я уверена, сейчас этого будет достаточно".

Наиболее очевидными потенциальные союзниками Порошенко являются политики, с которыми он уже имел опыт совместной работы во власти во времена своего президентства.

Так, как заверили РБК-Украина в штабе "ЕС", активнее всего разговоры идут с мэром Киева Виталием Кличко. Его с Порошенко связывает давняя история союзов, начиная с т.н. "венских соглашений" весны 2014-го.

В августе 2015-го Кличко даже был избран главой "Блока Петра Порошенко "Солидарность", но ушел с этого поста менее чем через год. В команде столичного мэра тогда часто жаловались, что Порошенко не выполняет взятых на себя политических обязательств, в частности, в рамках совместных походов на выборы.

Тем не менее, на президентских выборах 2019-го Кличко выразил свою поддержку Порошенко, но параллельно занялся реанимацией своей партии "УДАР". Сейчас мэр Киева находится в затяжном противостоянии с центральной властью, из-за нового законопроекта о столице и перспектив потерять пост главы Киевской горадминистрации.

Мэр Киева Виталий Кличко (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

17 января, в день, когда в Украину вернулся Порошенко, киевский мэр сообщил, что во второй раз заболел ковидом. Это вызвало ряд иронических замечаний в адрес Кличко. Многие вспомнили, что в январе 2019-го, когда Порошенко официально выдвинулся на второй срок, Кличко также не присутствовал на этом мероприятии, сославшись на рецидив старой травмы и необходимость срочного лечения и прислав лишь видеообращение.

Впрочем, стоит отметить, что еще за несколько дней до прилета Порошенко мэр столицы заявил, что не будет встречать его в аэропорту, вместо этого будет находиться на своем рабочем месте. Но 20 января Киеврада приняла обращение к президенту, главам фракций и групп Рады и Офису генпрокурора "о недопущении политического преследования пятого президента Украины и других оппозиционных политиков".

На следующей неделе первый замглавы КГГА Николай Поворозник получил подозрение по уголовному делу, а президент уволил трех глав столичных райгосадминистраций.

Информированный собеседник РБК-Украина в КГГА эти события однозначно связывает с принятым Киеврадой обращением. Впрочем, политические переговоры с Порошенко он трактует совсем по-другому, чем в штабе пятого президента.

В частности, о совместном походе "ЕС" и "УДАРа" на следующие парламентские выборы, утверждает источник издания, речь вообще не идет. Более того, в партии Кличко попытаются самим стать центром объединения для других партий на следующих выборах, а не примыкать к кому-то.

"Порошенко очень хочет объединиться, Кличко – точно нет, он на этом уже обжигался не раз", – сказал собеседник РБК-Украина. Впрочем, вариант создания коалиции в следующей Раде никто не отбрасывает, хотя и говорить об этом еще очень рано.

Постоянные переговоры ведутся и с экс-премьером Арсением Яценюком. Собеседник в штабе "ЕС" допускает, что Яценюк вполне может оказаться в списке партии на следующих выборах, хоть и не в первой пятерке.

В комментарии РБК-Украина Яценюк заявил, что сейчас на повестке дня – единство власти и оппозиции в борьбе с российской угрозой.

Экс-премьер Арсений Яценюк (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Если Россия развяжет войну, сторонники оппозиции и сторонники власти не будут сидеть в соседних окопах, потому что "я за Зеленского", а вы "за оппозицию", а еще в третьем окопе будут защищать Украину представители общественного сектора, потому что им могут не нравиться ни первые, ни вторые", – отметил Яценюк, раскритиковав власть за нежелание участвовать в этих объединительных процессах.

А вот со сменщиком Яценюка на премьерском посту, Владимиром Гройсманом, "Евросолидарность" сейчас никаких переговоров не ведет. Гройсман развивает свою партию "Украинская стратегия", которая согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, набирает 4,7% голосов, немного ниже проходного барьера. При этом электоральные поля Гройсмана и Порошенко хоть и не полностью совпадают, но значительно пересекаются. В команде экс-премьера воздержались от комментариев РБК-Украина.

Вряд ли возможен и союз с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, который в последнее время развил активность в медиапространстве. Как говорят в "ЕС", избиратель партии Авакова не воспринимает, потому союз с ним может пойти лишь в минус.

По информации РБК-Украина, с предложением приехать в "Жуляны" встречать Порошенко обратились еще к одному оппозиционеру – экс-спикеру Дмитрию Разумкову. Но, вполне ожидаемо, приезжать он не стал. Какие-то союзы между "ЕС" и партией Разумкова в контексте выборов вряд ли возможны – у них совершенно разный электорат.

"Нам на руку, чтобы Разумков и дальше ел рейтинг Зеленского", – сказал собеседник в штабе Порошенко.

Пакт о ненападении

В команде бывшего президента допускают, что многие крупные игроки общенационального уровня будут тянуть с объединением до последнего, уже до начала парламентской кампании. И если увидят, что к тому моменту рейтинги не дают реальных шансов самостоятельно пройти в следующую Раду – тогда и начнется предметный разговор о слиянии с "Евросолидарностью".

А в обозримой перспективе в "ЕС" рассчитывают на присоединение к ним ряда региональных партий, большинство которых базируются в Западной Украине. Здесь многое будет зависеть от правил выборов в будущий парламент.

Если останется нынешняя избирательная система, пропорциональная с региональными списками, тогда в союзах с локальными партиями будут заинтересованы многие политсилы национального уровня. В свою очередь, и для многих мажоритарщиков такой союз станет единственным способом переизбраться в новый созыв.

"Многие региональные лидеры имеют свои региональные проекты, которые сейчас не набирают общенациональный процент для того, чтобы пройти в Верховную раду. Думаю, что несколько региональных проектов присоединяться к нашей команде, они либо станут членами нашей партии, либо будут баллотироваться от нашей партии", – сказал изданию нардеп от "ЕС", глава секретариата партии Максим Саврасов.

Экс-премьер Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Впрочем, в политикуме, в том числе в руководстве "Слуги народа" все активнее говорят о возможной отмене избирательной реформы и возврате к привычной смешанной пропорционально-мажоритарной системе.

Пока что в "Евросолидарности" ставят цель увеличить свое парламентское представительство вдвое, а то и втрое (сейчас во фракции 27 нардепов). При сохранении текущих правил выборов и отсутствии мажоритарки эту задачу там считают вполне реальной, с учетом рейтинговых тенденций.

В "Слуге народа" рост рейтинга "ЕС" связывают с медийным шумом вокруг уголовного дела против Порошенко.

"Похожая ситуация была с Разумковым. После того как его уволили, в опросах у него фиксировался прыжок рейтинга. Это условный аванс. Но дальше все будет зависеть от того, как политик будет себя проявлять, как будет действовать. Если Порошенко сейчас не предложит своим избирателям что-то новое, они устанут", – сказал собеседник издания в партии власти.

Потому пока в "Слуге народа" не считают, что Порошенко представляет для них серьезную угрозу. И надеются на влияние западных партнеров Украины.

"Наши международные друзья призывают и команду Порошенко, и нас к тому, чтобы не нагнетать обстановку внутри страны и садиться за стол переговоров. Думаю, позиция Запада немного сдерживает "Евросолидарность" и их сторонников от более активных действий. А это, в свою очередь, может демобилизировать их электорат", – сказал собеседник в "СН".

Но соратники экс-президента уверены, что им удастся удержать и даже развить последние рейтинговые успехи.

"Чем хуже ситуация в стране, тем больше центром притяжения становится оппозиция, и очевидно, кто является ключевым центром притяжения для оппозиции. Так что нынешний электоральный тренд может быть стабильным", – сказала изданию нардеп от "ЕС" Виктория Сюмар.

Одной из главных проблем Порошенко давно называют его высокий антирейтинг, который, как считается, определяет электоральный потолок для политика. Но в штабе ЕС уверены: беспокоиться из-за роста антирейтинга нужно не Порошенко, а власти, потому что во всех проблемах избиратель будет обвинять действующих чиновников.

"Мы себя подаем как "единственного взрослого в комнате". Да, Порошенко может кому-то не нравиться, но если что, то все побегут к нему", – отметил собеседник в "Евросолидарности".

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Таким образом, о каких-то масштабных интеграционных процессах вокруг "Евросолидарности" речь пока не идет. Предмет переговоров – координация политической активности, в первую очередь, уличной. А также согласование неформальных пактов о ненападении со всеми партиями, работающими примерно на том же электоральном поле.

К примеру, с "Нацкорпусом", активисты которого проводили регулярные акции против Порошенко в разгар последней президентской кампании. Но сейчас между националистами и "ЕС" открытого противостояния уже нет.

"Пакт о ненападении – это фактически тоже союз", – заключил один из собеседников издания.