Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади

Петро Порошенко закликав опозицію до об'єднання. Як відбувається цей процес і на що роблять ставку в команді п'ятого президента – докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Активізація кримінальної справи, в якій фігурує Петро Порошенко, забезпечила п'ятому президенту різке зростання уваги з боку ЗМІ. І дала йому можливість позиціонувати себе як головного опонента чинної влади, спираючись на тезу: "з ким влада найактивніше бореться, той і є головним опозиціонером".

На хвилі медійної уваги Порошенко закликав інші сили до об'єднання. "Зараз ми спільно закликаємо до негайного об'єднання демократичних опозиційних сил для відбиття російської агресії", – заявив він у Печерському райсуді столиці 19 січня, відразу після обрання йому запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

Поки що заклик лідера "Європейської солідарності" не знайшов в опозиційному середовищі широкого відгуку. Втім, у штабі "ЄС" запевняють: переговори ведуться активно і новини про нові союзи вже не за горами.

Старі і нові друзі

За словами двох співрозмовників РБК-Україна, "Євросолідарність" запропонувала іншим опозиціонерам підписатися під свого роду спільною декларацією, що визначає характер їх співпраці і подальших дій. Одним із пунктів там був вказаний заклик до дострокових парламентських і президентських виборів, про що в "ЄС" говорять вже давно.

Але такий підхід, серед іншого, не викликав ентузіазму у західних партнерів України. Останні місяці, на хвилі зростаючої загрози російського вторгнення, європейці та американці публічно і непублічно закликають українських політиків до єдності, а будь-які вибори, особливо в Україні, – це період політичної турбулентності, що в підсумку може зіграти на руку Кремлю.

Прихильники Петра Порошенка біля Печерського райсуду (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У підсумку, на заклик "ЄС" до об'єднання серед політичних гравців поки відгукнулася лише лідер партії "Голос" Кіра Рудик, яка приїхала зустрічати Порошенка в аеропорт "Жуляни" і пізніше підтримувала його в Печерському суді.

"Формат об'єднання – це посилена співпраця у владі і на місцях. Ми й раніше співпрацювали в питаннях нацбезпеки, мови, захисту національних інтересів. Зараз ми розмовляємо з іншими партіями, щоб вони приєдналися до цього механізму", – сказала РБК-Україна Рудик.

На прохання видання уточнити формат такої співпраці, наприклад, чи буде воно нагадувати опозиційний "Комітет опору диктатурі" часів Віктора Януковича або подібні альянси, Рудик зазначила:

"Питання в тому, які завдання зможе вирішити цей "комітет", які не зможуть вирішити розмови двох голів фракцій. Ми досить тісно спілкуємося з Петром Олексійовичем з питань оборони і т.д., я впевнена, зараз цього буде достатньо".

Найбільш очевидними потенційні союзниками Порошенка є політики, з якими він вже мав досвід спільної роботи у владі за часів свого президентства.

Так, як запевнили РБК-Україна в штабі "ЄС", найактивніше розмови йдуть з мером Києва Віталієм Кличком. Його з Порошенком пов'язує давня історія союзів, починаючи з т.зв. "віденських угод" весни 2014-го.

У серпні 2015-го Кличко навіть був обраний головою "Блоку Петра Порошенка "Солідарність", але пішов з цієї посади менш ніж через рік. У команді столичного мера тоді часто скаржилися, що Порошенко не виконує взятих на себе політичних зобов'язань, зокрема, в рамках спільних походів на вибори.

Тим не менш, на президентських виборах 2019-го Кличко висловив свою підтримку Порошенку, але паралельно зайнявся реанімацією своєї партії "УДАР". Зараз мер Києва перебуває в затяжному протистоянні з центральною владою, через новий законопроект про столицю і перспективи втратити посаду голови Київської міськадміністрації.

Мер Києва Віталій Кличко (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

17 січня, в день, коли в Україну повернувся Порошенко, київський мер повідомив, що вдруге захворів ковідом. Це викликало низку іронічних зауважень на адресу Кличка. Багато хто згадав, що в січні 2019-го, коли Порошенко офіційно висунувся на другий термін, Кличко також не був присутній на цьому заході, пославшись на рецидив старої травми і необхідність термінового лікування і надіславши лише відеозвернення.

Втім, варто відзначити, що ще за кілька днів до прильоту Порошенка мер столиці заявив, що не зустрічатиме його в аеропорту, замість цього перебуватиме на своєму робочому місці. Але 20 січня Київрада прийняла звернення до Президента, голів фракцій і груп Ради та Офісу генпрокурора "про недопущення політичного переслідування п'ятого президента України та інших опозиційних політиків".

Наступного тижня перший заступник голови КМДА Микола Поворозник отримав підозру у кримінальній справі, а президент звільнив трьох голів столичних райдержадміністрацій.

Поінформований співрозмовник РБК-Україна в КМДА ці події однозначно пов'язує з прийнятим Київрадою зверненням. Втім, політичні переговори з Порошенком він трактує зовсім інакше, ніж у штабі п'ятого президента.

Зокрема, про спільний похід "ЄС" і "УДАРу" на наступні парламентські вибори, стверджує джерело видання, мова взагалі не йде. Більш того, в партії Кличка спробують самим стати центром об'єднання для інших партій на наступних виборах, а не примикати до когось.

"Порошенко дуже хоче об'єднатися, Кличко – точно ні, він на цьому вже обпалювався не раз", – сказав співрозмовник РБК-Україна. Втім, варіант створення коаліції в наступній Раді ніхто не відкидає, хоча і говорити про це ще дуже рано.

Постійні переговори ведуться і з екс-прем'єром Арсенієм Яценюком. Співрозмовник в штабі "ЄС" допускає, що Яценюк цілком може опинитися в списку партії на наступних виборах, хоч і не в першій п'ятірці.

У коментарі РБК-Україна Яценюк заявив, що зараз на порядку денному – єдність влади і опозиції в боротьбі з російською загрозою.

Екс-прем'єр Арсеній Яценюк (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

"Якщо Росія розв'яже війну, прихильники опозиції і прихильники влади не будуть сидіти в сусідніх окопах, тому що "я за Зеленського", а ви "за опозицію", а ще в третьому окопі будуть захищати Україну представники громадянського сектору, тому що їм можуть не подобатися ні перші, ні другі", – зазначив Яценюк, розкритикувавши владу за небажання брати участь в цих об'єднавчих процесах.

А ось із наступником Яценюка на прем'єрській посаді, Володимиром Гройсманом, "Євросолідарність" зараз ніяких переговорів не веде. Гройсман розвиває свою партію "Українська стратегія", яка згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, набирає 4,7% голосів, трохи нижче прохідного бар'єру. При цьому електоральні поля Гройсмана і Порошенка хоч і не повністю збігаються, але суттєво перетинаються. У команді екс-прем'єра утрималися від коментарів РБК-Україна.

Навряд чи можливий і союз з екс-главою МВС Арсеном Аваковим, який останнім часом розвинув активність в медіапросторі. Як кажуть в "ЄС", виборець партії Авакова не сприймає, тому союз з ним може піти лише в мінус.

За інформацією РБК-Україна, з пропозицією приїхати в "Жуляни" зустрічати Порошенка звернулися ще до одного опозиціонера – екс-спікера Дмитра Разумкова. Але, цілком очікувано, приїжджати він не став. Якісь союзи між "ЄС" і партією Разумкова в контексті виборів навряд чи можливі – у них абсолютно різний електорат.

"Нам на руку, щоб Разумков і далі їв рейтинг Зеленського", – сказав співрозмовник у штабі Порошенка.

Пакт про ненапад

У команді колишнього президента допускають, що багато великих гравців загальнонаціонального рівня будуть тягнути з об'єднанням до останнього, вже до початку парламентської кампанії. І якщо побачать, що до того моменту рейтинги не дають реальних шансів самостійно пройти в наступну Раду – тоді і почнеться предметна розмова про злиття з "Євросолідарністю".

А в осяжній перспективі в "ЄС" розраховують на приєднання до них ряду регіональних партій, більшість яких базуються в Західній Україні. Тут багато чого залежатиме від правил виборів до майбутнього парламенту.

Якщо залишиться нинішня виборча система, пропорційна з регіональними списками, тоді в союзах з локальними партіями будуть зацікавлені багато політсил національного рівня. У свою чергу, і для багатьох мажоритарників такий союз стане єдиним способом переобратися в нове скликання.

"Багато регіональних лідерів мають свої регіональні проекти, які зараз не набирають загальнонаціональний відсоток для того, щоб пройти до Верховної Ради. Думаю, що кілька регіональних проектів приєднаються до нашої команди, вони або стануть членами нашої партії, або будуть балотуватися від нашої партії", – сказав виданню нардеп від "ЄС", глава секретаріату партії Максим Саврасов.

Екс-прем'єр Володимир Гройсман і екс-глава МВС Арсен Аваков (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Втім, в політикумі, зокрема в керівництві "Слуги народу" все активніше говорять про можливе скасування виборчої реформи і повернення до звичної змішаної пропорційно-мажоритарної системи.

Поки що в "Євросолідарності" ставлять за мету збільшити своє парламентське представництво вдвічі, а то й втричі (зараз у фракції 27 нардепів). При збереженні поточних правил виборів і відсутності мажоритарки це завдання там вважають цілком реальним, з урахуванням рейтингових тенденцій.

У "Слузі народу" зростання рейтингу "ЄС" пов'язують з медійним шумом навколо кримінальної справи проти Порошенка.

"Схожа ситуація була з Разумковим. Після того як його звільнили, в опитуваннях у нього фіксувався стрибок рейтингу. Це умовний аванс. Але далі все залежатиме від того, як політик буде себе проявляти, як діятиме. Якщо Порошенко зараз не запропонує своїм виборцям щось нове, вони втомляться", – сказав співрозмовник видання в партії влади.

Тому поки в "Слузі народу" не вважають, що Порошенко представляє для них серйозну загрозу. І сподіваються на вплив західних партнерів України.

"Наші міжнародні друзі закликають і команду Порошенка, і нас до того, щоб не нагнітати обстановку всередині країни і сідати за стіл переговорів. Думаю, позиція Заходу трохи стримує "Євросолідарність" і їх прихильників від більш активних дій. А це, в свою чергу, може демобілізувати їх електорат", – сказав співрозмовник в "СН".

Але соратники екс-президента впевнені, що їм вдасться утримати і навіть розвинути останні рейтингові успіхи.

"Чим гірша ситуація в країні, тим більше центром тяжіння стає опозиція, і очевидно, хто є ключовим центром тяжіння для опозиції. Так що нинішній електоральний тренд може бути стабільним", – сказала виданню нардеп від "ЄС" Вікторія Сюмар.

Однією з головних проблем Порошенка давно називають його високий антирейтинг, який, як вважається, визначає електоральну стелю для політика. Але в штабі ЄС впевнені: турбуватися через зростання антирейтингу потрібно не Порошенку, а владі, тому що у всіх проблемах виборець буде звинувачувати чинних чиновників.

"Ми себе подаємо як "єдиного дорослого в кімнаті". Так, Порошенко може комусь не подобатися, але якщо що, то всі побіжать до нього", – зазначив співрозмовник в "Євросолідарності".

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Таким чином, про якісь масштабні інтеграційні процеси навколо "Євросолідарності" мова поки не йде. Предмет переговорів – координація політичної активності, в першу чергу, вуличної. А також узгодження неформальних пактів про ненапад з усіма партіями, що працюють приблизно на тому ж електоральному полі.

Наприклад, з "Нацкорпусом", активісти якого проводили регулярні акції проти Порошенка в розпал останньої президентської кампанії. Але зараз між націоналістами і "ЄС" відкритого протистояння вже немає.

"Пакт про ненапад – це фактично теж союз", – зазначив один зі співрозмовників видання.