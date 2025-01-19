Шини на авто не тим боком: що буде, коли поставити гуму навпаки

Питання у заголовку з серії дитячих: а що буде, якщо зробити щось неправильно? Коли йдеться про монтаж направлених шин, краще не пробувати.

Протектор шин з направленим та асиметричним малюнком – дуже вдалий винахід шинників, який наділяє покришку особливими властивостями. Для успішної роботи таких моделей потрібно дотриматись всього однієї умови – змонтувати шину певним чином. Попри зовнішню простоту завдання, доволі часто ми його порушуємо. А що буде, якщо встановити таку шину неправильно?

Направлений протектор: коли напрямок не той

Перш за все пригадаємо, для чого конструктори створили шини з такими особливими типами малюнку на біговій доріжці.

Направлений протектор зустрічається здебільшого на зимових шинах, а ще – на так званих дощових, тобто літніх, зорієнтованих на вологу погоду. І тут все зрозуміло: саме такий протектор краще відводить з плями його контакту з дорогою все, що перешкоджає доброму зчепленню – воду, мокрий сніг, снігову кашу, рідкий бруд. Розташування блоків протектора і його канавок спроектовано так, що разом з котінням колеса вперед вода протискується з тонких канавок у широкі "протоки". Організована в такий спосіб вода спрямовується в обидва боки протектора, за межі плями контакту.

Але при обертанні колеса у зворотному напрямку такий протектор працюватиме навпаки: він буде не відводити воду (снігову кашу) з під себе, а нагромаджувати її у зоні контакту. І в результаті вже на невеликій швидкості машина буквально спливе – настане аквапланування (на воді) чи слешпленінг (на мокрому снігу). Більше того, в такому випадку колесо однаково небезпечно спливає як на швидкості, так і при гальмуванні.

Крім того, є моделі зимових шин, в яких ламелі (дрібні розрізи на шашках) розраховані так, що під час руху у правильному напрямку вони розкриваються і працюють більш ефективно. Певна річ, при обертанні в протилежному напрямку ці елементи протектора працювати не будуть.

Отже виходить, що неправильно встановлене колесо працюватиме нештатно саме в найскладніших умовах руху – на мокрій дорозі, в сніговій каші, у брудних коліях. Тобто тоді, коли і без того рух не можна назвати безпечним. Відтак, не забувайте контролювати правильність монтажу направлених шин.

Асиметричний протектор: навиворіт

Так називають протектор, який поєднує у собі два різних малюнки. Відповідно, кожен з них виконує свою частину завдань. Зазвичай одна сторона асиметричного малюнку відповідає за відведення вологи з плями контакту, друга – за зчеплення з дорогою.

Причому в залежності від моделі шини, друга частина малюнку може бути налаштована на певні особливі дорожні ситуації – стабільність на прямих ділянках, стійкість у повороті, слухняність машини при маневруванні. Буває, що творці шини пояснюють свої рішення так: одна сторона протектора забезпечує керованість на сухій дорозі, інша – на вологій.

І тут суттєво, що зазвичай відповідальна за керованість частина малюнка розташована на зовнішній стороні протектора. Бо саме на зовнішню плечову зону колесо спирається при маневрах на швидкості. І тому на зовнішньому боці протектор має великі і жорсткі шашки. Якщо ж поставити у цю більш навантажену зону м’яку дощову сторону протектора, машина гірше слухатиме водія. Також може погіршитись чіткість реакцій на дії кермом і зворотний зв'язок на "баранці".

Будуть проблеми у встановленої "навпаки" асиметричної шини і з курсовою стійкістю та з керованістю на мокрому асфальті, бо відведення води з плями контакту теж порушиться.

Відстежити коректність встановлення асиметричних шин можна тільки на шиномонтажі, бо потім у домашніх умовах нічого вдіяти буде не можна. Переконайтесь, що всі чотири колеса мають із зовнішнього боку шини напис Outside. Правильно змонтовану на диск шину на машині можна ставити на будь-яке місце.

Зважте на те, що іноді асиметрична шина може мати вигляд направленої. Але, коли напрямок обертання на боковині не вказаний, при монтажі керуйтеся тільки написами Outside та Inside.

Коротко

Вказівки на шині типу Rotation зі стрілкою та напису Outside обов’язкові до виконання. І при тому особливо небезпечно, коли "навиворіт" стоїть лише одне колесо на осі – тоді машину буде тягнути до розвороту через різний опір коченню та через різне зусилля тяги коліс лівого і правого борту.