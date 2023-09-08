На "Східноєвропейському Давосі" представили план відродження Маріуполя

За його словами, майже 350 тисяч жителів виїхали з окупації, перебуваючи на території України та закордоном. У 52 тисяч маріупольських родин знищено житло. Але попри це, більша частина маріупольців об’єднанні у бажані повернутися в рідне місто після деокупації.

"Зараз працюємо над баченням Маріуполя після деокупації. Розробляємо масштабний план відродження - "Mariupol Reborn". Але в фокусі уваги нашого плану - не кількість будинків, не кілометри доріг, не кількість підприємств. У фокусі нашої уваги люди, маріупольці. І головна мета - повернути людей в Маріуполь після деокупації. І вже під це ми формуємо економічну модель, візію просторового розвитку та інші компоненти відродження. Для нас відродження - це повернення людей. Все інше - це лише інструменти як досягти головної мети", - наголосив Вадим Бойченко.

План відродження міста "Mariupol Reborn" складається з низки етапів. Це План швидких дій, які потрібно зробити одразу після деокупації, аби вирішити питання гуманітарної кризи, стабілізації ситуації, відновлення критичної інфраструктури, а також - будівництво міста за новим мастер-планом за новим баченням просторового та економічного розвитку.

Проект "Маріуполь Реборн" реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.