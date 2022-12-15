Східні ринки недоотримали майже 2 млн тонн руди через блокування портів, - експерт

Через блокування Росією українських портів експорт залізняку на ринок Близького Сходу та Північної Африки припинився. Через це країни втратили 1,7 млн. т сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора GMK Center Станіслава Зінченка.

Найбільше від таких перебоїв із постачанням постраждав Алжир.

Також країни Близького Сходу та Північної Африки не отримують український чавун та сортовий прокат.

Знизився імпорт у регіон та сталевих напівфабрикатів та плоского прокату з України. Втрати досить великі. Наприклад, за 9 місяців 2022 року Катар втратив 129 тис. т сталевих напівфабрикатів з України.

Щоб відновити постачання ЗРС та сталевих продуктів з України до цього регіону, необхідно розблокувати морські порти в Україні. Це дасть змогу цим країнам відновити роботу металургії у повному обсязі.

Як відомо, блокування українських портів призводить також до недоотримання Україною понад 600 мільйонів доларів валютної виручки на місяць.

Нагадаємо, раніше президент ВП "Укрметалургпром" заявив, що у довоєнні часи на зовнішні ринки ми відправляли 80% продукції, близько 70% експорту йшло через морські порти і без розблокування цього транспортного коридору повноцінне відновлення металургійної галузі неможливе.