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Восточные рынки недополучили почти 2 млн тонн руды из-за блокирования портов, - эксперт

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Четверг 15 декабря 2022 11:03
Восточные рынки недополучили почти 2 млн тонн руды из-за блокирования портов, - эксперт Фото: восточные рынки недополучили почти 2 млн тонн руды из-за блокирования портов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Из-за блокирования Россией украинских портов экспорт железной руды на рынок Ближнего Востока и Северной Африки прекратился. Из-за этого страны потеряли 1,7 млн т сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора GMK Center Станислава Зинченко.

Больше всего от таких перебоев с поставками пострадал Алжир.

Также страны Ближнего Востока и Северной Африки не получают украинский чугун и сортовой прокат.

Снизился импорт в регион и стальных полуфабрикатов и плоского проката из Украины. Потери достаточно велики. Например, за 9 месяцев 2022 года Катар лишился 129 тыс. т стальных полуфабрикатов из Украины.

Чтобы возобновить поставки ЖРС и стальных продуктов из Украины в этот регион, необходимо разблокировать морские порты в Украине. Это даст возможность этим странам восстановить работу металлургии в полном объеме.

Как известно, блокирование украинских портов приводит также к недополучению Украиной более 600 миллионов долларов валютной выручки в месяц.

Напомним, ранее президент ОП "Укрметаллургпром" заявил, что в довоенные времена на внешние рынки мы отправляли 80% продукции, около 70% экспорта шло через морские порты и без разблокирования этого транспортного коридора полноценное восстановление металлургической отрасли невозможно.

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