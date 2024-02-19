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Східна конференція розгромила Захід у Матчі всіх зірок НБА: відео

Індіанаполіс, Понеділок 19 лютого 2024 09:24
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Східна конференція розгромила Захід у Матчі всіх зірок НБА: відео Фото: Ці хлопці виграли Матч усіх зірок-2024 (twitter.com/NBAAllStar)
Автор: Антон Федорців

Збірна найкращих виконавців Східної конференції переграла команду Західної конференції у Матчі всіх зірок Національної баскетбольної асоціації 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Матч усіх зірок НБА-2024

Схід – Захід – 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Після рівного дебюту зустрічі Схід заволодів ініціативою. Команда з Яннісом Адетокунбо в ролі капітана за підсумками стартової чверті "привезла" 6 пунктів переваги Заходу. До середини другої 12-хвилинки гандикап зріс до переконливих 19-ти очок.

Утім, далі Леброн Джеймс і компанія трохи вирівняли становище. У якийсь момент збірна Західної конференції навіть скоротила відставання до десятка пунктів. Проте, результативна кінцівка від "східняків" дозволила їм піти на велику перерву з +15.

Надалі перевагу Сходу лише зростала. Піком Адетокунбо з підручними були 27 очок переваги. У цьому коридорі відставання "західняки" трималися і в третій, і в останній чвертях. Зрештою, фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу Східної конференції з 25-очковим гандикапом.

Найрезультативнішим на паркеті став представник Заходу. Центровий "Міннесоти" Карл-Ентоні Таунс набрав 50 пунктів. Натомість до скарбнички Сходу найбільше поклав плеймейкер "Мілуокі" Дем'єн Ліллард (39 очок), який був визнаний MVP Матчу всіх зірок-2024.

До слова, раніше лідер "Голден Стейта" Каррі очолив рейтинг проданих майок баскетболістів асоціації.

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